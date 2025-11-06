Cyber Monday 2025: este supermercado extiende las ofertas exclusivas en electro durante toda la semana







A pesar de que la jornada estaba pautada para finalizar ayer, esta cadena decidió alargar las promociones hasta el domingo.

El Cyber Monday en Carrefour estará disponible hasta el domingo 9 de noviembre. Pixabay

Este lunes comenzó el Cyber Monday, la jornada en la que los clientes de distintos comercios pueden acceder a promociones exclusivas. A pesar de que debía terminar ayer, algunas marcas extendieron el plazo, como es el caso de la cadena de supermercados Carrefour, en la que se podrá acceder a los descuentos hasta el 9 de noviembre.

Los compradores de Carrefour podrán optar por pagar sus electrodomésticos y productos de electrónica hasta 12 cuotas sin interés o acceder a hasta un 50% de descuento en un solo pago. Además, podrán retirar de manera gratuita en más de 675 sucursales u obtener el envío gratis de algunos productos.

carrefour.jpg Cyber Monday: descuentos vigentes en Carrefour Los clientes de esta cadena de supermercados podrán acceder a hasta un 20% de descuento en un pago de televisores y smart TVs. Esta promoción también rige para smartphones, por lo que se podrán encontrar modelos desde los $100.000 hasta los $2.649.000.

Por otro lado, también se puede aprovechar un 15% de descuento en un pago de electrodomésticos de lavado, ya sean lavarropas, secarropas o lavasecarropas. Asimismo, los aires acondicionados cuentan con hasta un 30% de descuento en solo un pago, por lo que se podrán encontrar artefactos desde los $534.000 hasta los $2.899.000.

Además, algunos productos seleccionados cuentan con un 40% de descuento, como es el caso de laptops, monitores y dispositivos USB. Por otra parte, los clientes de Carrefour podrán aprovechar un 2x1 en pequeños electrodomésticos, auriculares y demás accesorios.

