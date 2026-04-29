Mundial 2026: todo lo que tenés que saber sobre la nueva canción de la competencia

Ya se empieza a vivir el clima mundialista y estos artistas latinoamericanos le pusieron ritmo a la pasión.

Falta poco para la Copa del Mundo de fútbol y la ilusión está intacta.

Cada Copa del Mundo de fútbol no solo se vive dentro de la cancha, sino también a través de su música. Las canciones oficiales se convierten en himnos que acompañan a los hinchas y ayudan a generar ese clima único de competencia que atraviesa a todo el planeta. Con el correr de los años, estos temas fueron ganando cada vez más protagonismo, al punto de transformarse en una parte esencial del evento.

Desde semanas antes del inicio del torneo, los lanzamientos musicales ya empiezan a marcar el pulso y a anticipar lo que será una nueva edición. De cara al comienzo del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya empezó a sonar fuerte uno de los temas que promete instalarse en la cabeza de todos: “Por Ella” , una de las canciones oficiales del torneo.

“Por Ella” es el segundo sencillo del álbum oficial del Mundial 2026 y forma parte del proyecto musical impulsado por FIFA para acompañar la competencia con una identidad sonora global. El tema está interpretado por la banda mexicana Los Ángeles Azules junto a la cantante Belinda , con producción del reconocido Tainy.

La combinación no es casual: busca unir estilos y culturas para representar la diversidad del torneo. En lo musical, mezcla pop contemporáneo con cumbia , logrando un sonido accesible y festivo que apunta a conectar con audiencias de todo el mundo. Esta fusión responde a la idea de crear una banda sonora “universal”, en línea con el espíritu inclusivo del Mundial de 48 selecciones.

Los Angeles Azules y Belinda Los reconocidos artistas mexicanos son los que compusieron la nueva canción para el Mundial 2026. Imagen: FIFA

La elección de este tipo de artistas y ritmos también tiene que ver con el peso cultural de México como una de las sedes, aportando identidad regional a un evento global que busca representar distintas tradiciones musicales.

No es la única: cuál fue el primer sencillo de la Copa del Mundo

Antes de “Por Ella”, el puntapié inicial del álbum oficial lo dio “Lighter”, el primer sencillo lanzado como parte del proyecto musical del Mundial 2026. La canción está interpretada por Jelly Roll y Carín León, y marcó el inicio de una nueva estrategia de FIFA: en lugar de un solo tema principal, se presenta un álbum completo con múltiples canciones que acompañan el torneo.

Este cambio refleja una evolución en la forma de vincular la música con el fútbol, apostando por una propuesta más amplia y diversa que incluye distintos géneros, idiomas y artistas de todo el mundo. Con el paso de los años, las canciones de los Mundiales se convirtieron en verdaderos fenómenos culturales. Desde clásicos inolvidables hasta propuestas más modernas, cada edición deja su huella musical, y el 2026 no parece ser la excepción.