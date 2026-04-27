El estadio más caro del Mundial 2026: los 5 datos que seguramente no sabías del SoFi Stadium

Este escenario será testigo de varios juegos clave durante la Copa del Mundo y arrastra una inversión que lo posiciona como el más caro del planeta.

El gigante de cemento de Los Ángeles será una de las sedes más importantes del torneo.

El fútbol tendrá en Estados Unidos algunos de los escenarios más imponentes del Mundial 2026 . Entre las sedes elegidas aparece un estadio que concentra la atención por la inmensa inversión que se realizó para su construcción, además de los lujosos detalles que lo rodean, transformándolo en uno de los recintos más sorprendentes del país y del mundo.

Durante el torneo, será testigo de grandes juegos que seguramente darán que hablar una vez que ruede la pelota, pero también tendrá algo más que la pasión deportiva. Los fanáticos vivirán una experiencia distinta, ya que fue modificado exclusivamente para la Copa del Mundo.

El SoFi Stadium será una de las sedes más importantes del Mundial 2026 y, durante la competencia, se llamará Los Angeles Stadium . La modificación responde a las normas de la FIFA, que no permiten el uso de marcas comerciales en los nombres oficiales de los recintos durante sus torneos.

La sede será una de las más llamativas que presentará la competencia.

El estadio se encuentra en Inglewood, dentro del área de Los Ángeles, y forma parte de Hollywood Park , un complejo de más de 120 hectáreas que integra espacios de entretenimiento, comercios, restaurantes y zonas de circulación para eventos masivos. Esa ubicación lo convierte en un punto clave, cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles y dentro de una de las áreas urbanas más activas de California.

El estadio más caro del mundo

El SoFi Stadium es considerado el estadio más caro del mundo, con una inversión superior a los 5 mil millones de dólares. El proyecto fue impulsado por Stan Kroenke, propietario de Los Angeles Rams, y quedó oficialmente inaugurado en septiembre de 2020, en plena etapa de expansión de los grandes recintos deportivos en Estados Unidos.

Su construcción no estuvo pensada para un solo equipo ni para un uso limitado. El estadio es sede compartida de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, dos franquicias de la NFL, lo que le permite mantener actividad constante durante la temporada de fútbol americano y también recibir eventos de gran escala fuera del calendario deportivo. El costo de la obra se explica por su dimensión, su techo cubierto, la tecnología incorporada y el desarrollo urbano que lo rodea.

Rams Sofi Stadium Los Ángeles Harry How/Getty Images El recinto deportivo es la casa de los Rams y los Chargers, dos equipos icónicos de Los Ángeles en la NFL. Harry How/Getty Images

Capacidad e infraestructura

Para el Mundial 2026, el estadio tendrá una capacidad aproximada de 70.000 espectadores, aunque su estructura permite ampliarse hasta cerca de 100.000 personas en determinados eventos. Además, cuenta con más de 260 suites de lujo y unos 13.000 asientos premium, una configuración habitual en los grandes recintos deportivos de Estados Unidos.

Uno de sus elementos más llamativos es la pantalla ovalada suspendida sobre el campo, con una superficie cercana a los 6.500 metros cuadrados y ubicada a unos 37 metros de altura. Su diseño permite que el público tenga acceso a imágenes y repeticiones desde distintos sectores del estadio.

El techo translúcido cubre una superficie cercana a los 93.000 metros cuadrados y permite el ingreso parcial de luz natural. Como esa entrada de luz no es total, el estadio utiliza sistemas de iluminación artificial para favorecer el crecimiento del césped, un punto clave de cara al Mundial 2026, porque la cancha habitual será reemplazada por una superficie natural.

El complejo también cuenta con una plaza exterior de una hectárea, el YouTube Theatre con capacidad para 6.000 personas y un lago artificial de casi 2,5 hectáreas. Estos espacios forman parte de la infraestructura que rodea al estadio y explican por qué el recinto fue diseñado como un centro de eventos, no solo como una sede deportiva.

Las modificaciones para el Mundial 2026

El SoFi Stadium fue diseñado originalmente para fútbol americano, por lo que debió realizar modificaciones para cumplir con las medidas exigidas por la FIFA. Una de las intervenciones más importantes fue la remoción de cerca de 400 asientos en las esquinas, necesaria para ampliar el espacio disponible para el campo de juego.

Además, el terreno será elevado unos 76 centímetros para instalar una cancha con las dimensiones reglamentarias del fútbol. Sobre esa nueva base se colocará césped natural, en reemplazo de la superficie sintética utilizada habitualmente por los equipos de la NFL.

La adaptación también incluye cambios en sectores desmontables de la estructura inferior del estadio. Estas obras permiten ajustar el recinto a un campo más grande que el de fútbol americano, sin modificar de manera permanente toda la configuración del lugar.

El uso de césped natural exige trabajos adicionales de mantenimiento. Por eso, el estadio utiliza sistemas de iluminación artificial para compensar la luz limitada que ingresa por el techo translúcido, que deja pasar alrededor del 65% de la luz solar natural.

SoFi Stadium Los Angeles Luke Hales/Getty Images Estados Unidos debutará aquí en el Mundial 2026. Luke Hales/Getty Images

Qué partidos se jugarán en el SoFi Stadium

El estadio tendrá ocho partidos durante el Mundial 2026, con cinco encuentros de fase de grupos y tres cruces de eliminación directa. La sede recibirá dos partidos de Estados Unidos en la primera ronda y también tendrá actividad en 16avos de final y cuartos de final.

Estados Unidos vs. Paraguay. 12 de junio de 2026 (Grupo D)

12 de junio de 2026 (Grupo D) Irán vs. Nueva Zelanda . 15 de junio de 2026 (Grupo G)

. 15 de junio de 2026 (Grupo G) Suiza vs. Bosnia y Herzegovina. 18 de junio de 2026 (Grupo B)

18 de junio de 2026 (Grupo B) Bélgica vs. Irán. 21 de junio de 2026 (Grupo G)

21 de junio de 2026 (Grupo G) Turquía vs. Estados Unidos . 25 de junio de 2026 (Grupo D)

. 25 de junio de 2026 (Grupo D) 16avos de final. 28 de junio de 2026

28 de junio de 2026 16avos de final. 2 de julio de 2026

2 de julio de 2026 Cuartos de final. 10 de julio de 2026

Todo lo que tenés que saber del Fan Festival

El FIFA Fan Festival de Los Ángeles se realizará en el Memorial Coliseum, ubicado en Exposition Park, entre el 11 y el 14 de junio. El evento funcionará como uno de los puntos centrales para seguir el Mundial fuera del estadio, con transmisiones en vivo de partidos, música, experiencias interactivas, programación cultural y una propuesta gastronómica inspirada en la ciudad.

Es uno de los recintos deportivos más históricos de Estados Unidos. Fue sede de dos Juegos Olímpicos, dos Super Bowls, una Serie Mundial de béisbol, una misa papal y visitas de tres presidentes del país, por lo que suma un peso simbólico importante dentro de la agenda del Mundial 2026 en Los Ángeles.

La elección de ese espacio permite ampliar la experiencia del torneo más allá del SoFi Stadium. Mientras el estadio concentrará los partidos oficiales, el Fan Festival funcionará como un lugar de encuentro para quienes busquen vivir el ambiente de la Copa del Mundo en la ciudad durante los primeros días de la competencia.