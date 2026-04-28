Las sedes de "alto riesgo" del Mundial 2026: cuáles son y cómo cuidarse

La Copa del Mundo será una fiesta, pero hay ciertas ciudades que pueden afectar a los hinchas y protagonistas, debido a un particular factor.

Quienes viajen a ver a la selección, tendrán que cuidarse de esto.

El Mundial 2026 tendrá características distintas a ediciones anteriores, no solo por la cantidad de selecciones y sedes, sino también por el contexto en el que se jugarán los partidos del evento más importante del fútbol. Esto no solo puede afectar el rendimiento de los jugadores, sino también al público.

Las condiciones meteorológicas durante el certamen pueden afectar tanto el rendimiento de los futbolistas como la salud de los fanáticos. En la previa del torneo, especialistas señalaron cinco sedes críticas donde el calor y la humedad representarán un riesgo latente.

Uno de los casos más claros es Miami . Durante junio y julio, la ciudad combina temperaturas altas con niveles de humedad muy elevados , lo que dificulta la disipación del calor corporal. Esta condición se mantiene incluso fuera de los horarios centrales del día, lo que expone a los hinchas durante varias horas, tanto dentro del estadio como en zonas de reunión.

Otra sede crítica es Monterrey , donde las temperaturas pueden superar los 35 °C de forma sostenida en verano. En este caso, el riesgo se vincula con la exposición directa al sol y la acumulación de calor en superficies urbanas, lo que eleva la sensación térmica en espacios abiertos y en los accesos a los estadios.

En el centro de Estados Unidos aparece Kansas City , una ciudad donde se registran picos de calor importantes durante el día. La falta de sombra en ciertas áreas y la duración de los eventos hacen que el tiempo de exposición sea un factor determinante para el riesgo de golpe de calor .

En la costa este, Filadelfia también fue señalada por especialistas debido a la combinación de calor y humedad en jornadas específicas. A diferencia de otras ciudades, el problema aparece en picos térmicos intensos que coinciden con los horarios de partido.

Por último, Nueva York completa el grupo de sedes de mayor riesgo. Aunque no tiene temperaturas extremas constantes, sí presenta episodios de calor con alta humedad que pueden superar los niveles recomendados para la práctica deportiva y la permanencia prolongada en espacios con gran concentración de público.

En todos los casos, hay un factor común que agrava el escenario: los estadios están construidos con materiales que retienen calor, como cemento y metal, y suelen tener una circulación de aire limitada. A esto se suma la presencia de miles de personas, lo que incrementa la temperatura interna y eleva el riesgo para quienes permanecen varias horas dentro del recinto o en sus alrededores.

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Cómo evitar los golpes de calor: consejos y recomendaciones

El principal punto que remarcan los especialistas es la prevención sostenida durante toda la jornada. No alcanza con tomar agua cuando aparece la sed: la hidratación tiene que ser constante antes, durante y después del partido, ya que el cuerpo pierde líquidos incluso sin que la persona lo perciba de inmediato.

Otro aspecto clave es la gestión del tiempo de exposición. Permanecer varias horas bajo el sol, ya sea en filas, accesos al estadio o los Fan Fest, aumenta de forma directa el riesgo de golpe de calor. Por eso, se recomienda alternar momentos de exposición con pausas en sombra o en espacios más frescos dentro de las canchas o sus alrededores.

Freepik tomar agua La hidratación es clave para no sufrir con el calor. Freepik

La vestimenta también cumple un rol importante. Usar ropa liviana, de colores claros y materiales transpirables ayuda a reducir la acumulación de calor corporal, mientras que las prendas oscuras o pesadas generan el efecto contrario. En jornadas de altas temperaturas, este detalle puede marcar una diferencia concreta en la resistencia física.

Reconocer los primeros síntomas es otro punto central. Mareos, fatiga, dolor de cabeza, náuseas o sudoración excesiva son señales de alerta que indican que el cuerpo está teniendo dificultades para regular la temperatura. Ante estos síntomas, es necesario detener la actividad, hidratarse y buscar un lugar fresco de inmediato.

Finalmente, hay un factor que suele subestimarse: el consumo de alcohol. En contextos de calor extremo, favorece la deshidratación y acelera la pérdida de líquidos, lo que incrementa el riesgo de sufrir un episodio grave, especialmente en eventos prolongados como los partidos del Mundial 2026.