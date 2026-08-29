Créditos: debuta el nuevo sistema de cobro con débito en cuenta, pero los bancos anticipan poco uso

Los bancos estiman que el nuevo sistema para cobrar préstamos de manera virtual no tendrá impacto. Freepik

Desde el próximo lunes entrará en vigencia un nuevo sistema de cobro de cuotas de préstamos, denominado Cobro con Transferencia (CCT). Básicamente, consiste en una autorización del tomador del crédito para que un banco o un proveedor no financiero de crédito debite el importe de la cuota de una cuenta específica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La resolución que creó el CCT fue firmada por el BCRA el pasado 2 de marzo y otorgó a los agentes del sistema financiero ampliado plazo hasta el 31 de agosto para poner sus sistemas en línea. Es decir, fue diseñado antes de que comenzara la crisis de los morosos. De hecho, las 6 millones de personas que actualmente tienen problemas para pagar sus créditos no tendrán cambios en su situación.

El nuevo sistema establece que la entidad que otorga el crédito solo puede debitar la cuota de la cuenta en la que desembolsó el préstamo. Este mecanismo reemplaza al DEBIN, que estuvo vigente hasta ahora, pero se prestó a estafas. En ese caso, la persona proporcionaba el número de su CBU a otra persona o empresa para que cobrara de su cuenta los importes adeudados.





El BCRA logró comprar u$s61 millones en una rueda de alta presión cambiaria, aunque las reservas cayeron por el impacto del oro. Fuentes de bancos privados consultadas por Ámbito confirmaron que el CCT estará operativo desde este lunes, aunque consideran que tendrá un alcance limitado.

Cuáles son las principales características Admite solamente el cobro de cuotas fijas e iguales durante toda la extensión del contrato .

Limita la relación cuota/ingreso al 30% al momento de la originación del crédito , con el objetivo de prevenir el sobreendeudamiento.

Establece topes para los intentos de cobro de cada cuota: un intento inicial y hasta dos reintentos, a las 48 y 96 horas, evitando prácticas abusivas.

Garantiza el consentimiento explícito y por única vez del cliente para debitar su cuenta, previamente a la realización de los débitos de las cuotas.

Exige que los prestamistas notifiquen por medios electrónicos a sus clientes el día hábil previo a que el débito impacte en la cuenta .

Asegura la posibilidad de dar de baja inmediatamente el consentimiento , tanto ante el prestamista como ante el proveedor de la cuenta que será debitada.

Restringe su utilización a entidades financieras y proveedores no financieros de crédito (PNFC) habilitados por el BCRA .

Define un esquema de remuneración con un arancel mínimo del 0,6% , que deberá ser pagado por los prestamistas y distribuido proporcionalmente entre los participantes, con el objetivo de incentivar la competencia y la oferta del servicio.

Asigna la responsabilidad ante casos de fraude al prestamista, alineando los incentivos para un uso responsable del nuevo mecanismo de cobro. Poco uso por parte de los bancos Fuentes del sector bancario confirmaron a Ámbito que el sistema comenzará a funcionar el lunes. No obstante, indicaron que se espera que tenga poco alcance porque solo se podrán cobrar las deudas desde las cuentas en las que fueron depositados los créditos. Es probable que la mayoría de las entidades no lo utilice porque no querrá realizar desembolsos en cuentas operadas por otras entidades. Los bancos consideran que, por lo general, las cuentas CVU de las billeteras virtuales no tienen saldo disponible. Esto ocurre porque las personas transfieren el dinero a cuentas de fondos money market para obtener un rendimiento. Si una billetera o un banco quisiera depositar un crédito en la cuenta de una billetera, podría encontrarse con que la cuenta no tenga fondos al momento de realizar el débito. Los bancos señalan que el mecanismo podría servir principalmente para las financieras que ya depositan sus créditos en cuentas bancarias. Ahora, en lugar de esperar la transferencia voluntaria del deudor, podrán debitar el importe directamente de la cuenta, aunque estiman que su utilización no será masiva.

Temas Préstamos

Bancos

BCRA