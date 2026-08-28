Pagar con tarjeta en dólares: qué trámites tenes que hacer en el banco antes de viajar

Antes de salir del país, conviene revisar configuraciones, límites y medidas de seguridad para evitar inconvenientes durante la estadía.

Los medios de pago requieren algunas verificaciones previas que pueden resultar clave al momento de afrontar consumos fuera del país.

Viajar al exterior requiere algo más que armar la valija y revisar los pasajes. En materia de dólar y economía, también es necesario prestar atención a la forma en que se van a afrontar los gastos cotidianos , especialmente cuando se planea pagar con tarjetas de débito o crédito.

Una compra en un comercio, una extracción de efectivo o una reserva de hotel pueden convertirse en un dolor de cabeza si la tarjeta no está preparada para operar fuera de la Argentina. Por eso, hacer algunas gestiones con anticipación permite reducir las posibilidades de que una operación sea rechazada o de que aparezcan costos inesperados.

Uno de los primeros pasos consiste en avisar al banco que se realizará un viaje internacional. Las entidades suelen pedir las fechas y los destinos para identificar operaciones realizadas en el exterior y reducir el riesgo de bloqueos automáticos ante movimientos que puedan parecer inusuales. Esta gestión puede hacerse, según el banco, desde la aplicación, el home banking o por teléfono.

Es recomendable revisar distintos aspectos vinculados con las tarjetas para evitar inconvenientes durante la estadía.

El procedimiento adquiere especial importancia cuando el itinerario incluye varios países. Informar previamente el recorrido permite que el banco tenga registrado que los consumos realizados desde distintos lugares forman parte del mismo viaje y no necesariamente corresponden a una operación sospechosa.

Otro punto clave está en la configuración de la tarjeta de débito . Cuando se utiliza en otro país, los consumos se convierten a dólares estadounidenses y se descuentan de la cuenta que el titular tenga establecida para ese tipo de operaciones. Si una persona posee una cuenta en pesos y otra en dólares, debe verificar cuál de las dos está seleccionada como prioritaria.

Esta configuración puede modificarse desde los canales digitales de numerosas entidades. Revisarla antes de salir permite saber con anticipación desde qué cuenta se pagarán las compras y evitar sorpresas una vez que el viaje ya comenzó.

La diferencia puede ser significativa. Si el consumo se debita de una cuenta en dólares, se evita la conversión correspondiente al pago con pesos. En cambio, cuando el importe se descuenta de una cuenta en pesos, la operación puede quedar alcanzada por el tipo de cambio aplicable y los recargos que correspondan según la normativa vigente al momento del consumo.

Antes de viajar, además, es recomendable comprobar la fecha de vencimiento de cada tarjeta. Si alguna está próxima a caducar durante la estadía, lo más prudente es consultar al banco sobre una renovación anticipada. Quedarse sin plástico en otro país puede complicar bastante las cosas.

La planificación financiera forma parte de los preparativos de cualquier viaje y permite contar con distintas alternativas ante posibles imprevistos. Magnific

Medidas de seguridad en el exterior y cuáles son las alternativas de pago

La preparación no termina con la configuración bancaria. Llevar más de una tarjeta es una de las recomendaciones básicas para reducir riesgos. Lo ideal es contar con medios de pago emitidos por diferentes entidades, de manera que un bloqueo o una falla técnica no deje al viajero sin acceso a sus fondos.

También resulta útil activar las notificaciones de consumo desde la aplicación bancaria. Las alertas permiten controlar cada operación prácticamente en tiempo real y detectar rápidamente una compra que el titular no reconoce.

Los números de atención internacional de las tarjetas deberían quedar guardados antes de salir del país. Ante una pérdida, robo o sospecha de fraude, disponer del canal de contacto correcto permite solicitar el bloqueo con rapidez. También es conveniente conocer cómo bloquear temporalmente el plástico desde la aplicación, en caso de que esa opción esté disponible.

La tarjeta de crédito puede ofrecer, además, servicios vinculados al viaje. Algunas incluyen asistencia al viajero sin costo adicional, aunque las condiciones dependen de cada entidad y del tipo de tarjeta. Antes de viajar conviene revisar si el beneficio está activo, qué situaciones cubre y qué pasos hay que seguir para solicitar asistencia.

Tampoco es recomendable depender exclusivamente de los plásticos. Llevar una cantidad razonable de efectivo y contar con una segunda alternativa digital puede ser útil ante una caída del sistema, problemas con una terminal de pago o una operación rechazada.