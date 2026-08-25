Argentina ya tiene a los jugadores que disputarán la Copa Davis: los convocados por Javier Frana + Agregar ámbito en









El capitán argentino eligió a Francisco Cerúndolo como referente del equipo, mientras que dejó afuera a Horacio Zeballos.

Javier Frana convocó a Thiago Tirante y a Francisco Cerúndolo en busca de la victoria contra Turquía en Copa Davis.

Javier Frana confirmó este martes la nómina de jugadores que estarán presentes el próximo 19 y 20 de septiembre en Neuquén, en busca de la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Davis contra Turquía. Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone, Guido Andreozzi y Andrés Molteni son los convocados de la Selección argentina de tenis.

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Más allá de tener a estos cinco referentes citados para este duelo clave en la búsqueda de mantener el lugar en el Grupo Mundial I y regresar a los Qualifiers de 2027, la Albiceleste contará con dos bajas de peso: Tomás Etcheverry, con falta de confianza en singles, y Horacio Zeballos, uno de los mejores doblistas del mundo que no pudo ser convocado por “problemas personales”, según confirmó Frana

La Selección italiana, la última campeona de la Copa Davis, en 2025. El encuentro contra los europeos tendrá lugar en el estadio Ruca Che, que se destaca por tener condiciones parecidas a las del US Open: es rápida y además tiene la particularidad de que es bajo techo, para que no se suspenda el encuentro en caso de que esté pronosticado un temporal desfavorable para esas fechas.

Cómo llegan los convocados Gracias a la publicación de este martes de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), la mayoría de los fanáticos del tenis nacional se volvieron a ilusionar por la presencia de Francisco Cerúndolo, top 25 del ranking ATP, quien disputará su doceava participación en la Copa Davis.

En lo que va de 2026, el mayor de los Cerúndolo está en la búsqueda de quedarse con el lugar del mejor tenista individual del año en Argentina. Hasta el momento, “Fran” consiguió el ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Queen 's, este último siendo el título más importante de su carrera.

Cerúndolo y su trofeo en Queen´s. @QueensTennis Por otro lado, Thiago Tirante es el tenista argentino sensación de esta última semana tras eliminar a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati. Además, el platense logró llegar hasta cuartos de final, en donde quedó eliminado con el posterior campeón Arthur Fils, y fue la mejor conquista en su recorrido por el deporte. Con este resultado, logró ascender al top 42 del ranking ATP. Mariano Navone, por su parte, también llega con buen ritmo para la competición de selecciones. En lo que va de año ganó su primer título como profesional, el ATP 250 de Bucarest, y venció al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 4 del mundo, en el Masters 1000 de Roma. Una mirada de lo que será el estadio Ruca Che, en donde Argentina hará de local contra Turquía. Luego, el equipo nacional finaliza con dos expertos en dobles: Andrés Molteni y Guido Andreozzi. Este último ganó el Masters 1000 de Indian Wells junto al francés Manuel Guinard y llegó a la final del Masters 1000 de Madrid. Molteni, en cambio, no logró ningún título, pero tiene la experiencia de haber participado en 10 oportunidades del equipo en la modalidad de parejas.