Roger Federer vuelve al US Open para una exhibición: qué dijo sobre un posible regreso al tenis + Agregar ámbito en









El histórico tenista suizo disputará una exhibición en el Gran Slam de Nueva York frente a otro exnúmero 1 del mundo. Además, fue consultado sobre la posibilidad de volver a jugar al tenis.

Roger Federer vuelve al US Open para una exhibición: qué dijo sobre un posible regreso al tenis Gene Hwang

El extenista suizo Roger Federer emocionó a todos con su regreso a Nueva York para disputar unas exhibiciones durante la previa del US Open, e incluso habló sobre la posibilidad de volver a competir.

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Federer, que se retiró a mediados de 2022 a los 41 años, disputará este martes a las 21 (hora de Argentina) un partido de exhibición ante el estadounidense Andy Roddick, exnúmero 1 del mundo, mientras que una vez finalizado dicho encuentro se sumarán los también estadounidenses John McEnroe y Andre Agassi para jugar un dobles.

Este lunes, el suizo fue consultado sobre la posibilidad de volver a competir a nivel profesional y fue tajante: "No, absolutamente. Gracias por preguntar. Me alegra que hayas preguntado para poder aclararlo. No, absolutamente no... Estoy demasiado ocupado, apenas encuentro tiempo para jugar".

En este sentido, también reconoció que "mi cuerpo está acabado. Me siento bien, pero ahora soy simplemente un aficionado, disfruto viendo tenis".

Además, se refirió a su impresionante racha de cinco títulos seguidos que encadenó entre 2004 y 2008: "Haber podido encadenar eso es algo casi surrealista, porque siempre supe lo difícil que era ganar aquí".

Y añadió: "Es el último Grand Slam de la temporada, todos vienen aquí queriendo ganarlo, todos pueden jugar bien en canchas duras, y con la humedad, el viento y todos los cambios por los que ha pasado este lugar a lo largo de los años, siempre ha sido un torneo difícil. Entonces, mirando hacia atrás, creo que eso fue increíble". Por último, aseguró que no extraña la competencia: "No la he echado de menos porque estoy feliz de no tener que someter al cuerpo a ese desgaste. No sé cómo explicarlo, quizá sea simplemente no querer estar ahí fuera defendiendo y peleando cada punto".