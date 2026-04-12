Cuándo saldrá a la venta el álbum del Mundial 2026: fecha de lanzamiento y precios + Seguir en









El objeto de colección favorito de todos de cara a la Copa del Mundo ya tiene fecha de salida a la venta.

Panini lanzó la edición más ambiciosa de este importante articulo para los coleccionistas y fanáticos del fútbol. Panini

Todo el planeta del fútbol espera ansioso el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además de ser la primera vez que tres países serán parte de la organización, también es una novedad que 48 selecciones buscarán levantar el trofeo el 19 de julio en New Jersey.

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En este contexto, habrá una gran cantidad de jugadores que batallarán por llegar al duelo definitorio. Esta será una suma récord y también convertirá el artículo de colección más esperado por todos los fanáticos del deporte en un verdadero desafío. Es que el álbum oficial del certamen ya tiene fecha confirmada y completarlo será un auténtico reto.

Album Panini El nuevo álbum será mucho más grande que el de Qatar 2022. Panini Un álbum histórico: por qué será el más difícil de completar Todo el mundo espera con ansias esta nueva edición del álbum de figuritas más importante para los coleccionistas y amantes del fútbol. Al haber 48 equipos, cada uno podrá presentar un máximo de 26 jugadores, aunque algunos combinados nacionales podrían llevar el mínimo de 23.

Esto da un total de 1248 protagonistas disponibles, pero si bien Panini ha aumentado el tamaño del álbum en un 35% si se lo compara con el de Qatar 2022, no estarán todos. Contará con 980 espacios disponibles para los cromos, en los cuales también aparecen el escudo de la federación correspondiente, parte del cuerpo técnico y una foto del once durante las Eliminatorias.

El álbum contará con 112 páginas, a diferencia de su anterior edición, que tenía 80. Se espera que el mismo llegue a los kioscos del país entre finales de abril y principios de mayo de este año.

Album Qatar Juan Thomes. Así fue la edición del Mundial 2022 celebrado en Qatar. Juan Thomes Precios del álbum del Mundial 2026 y cuánto saldrá cada paquete de figuritas Parte de la dificultad que tendrá llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026 está en los costos que demandará. Ya de por sí, cada paquete traerá siete cromos y, si alguno tiene la suerte de que en ningún caso le toque alguna repetida, serán 140 los que tendría que comprar. Habrá dos ediciones: la de tapa blanda, que se estima que estará en 3,50 dólares, lo que equivaldría a aproximadamente 4800 pesos argentinos. La de tapa dura, por su parte, costará 15 dólares, lo que en nuestro país sería más de $20.000. En cuanto a las figuritas, el rango que se espera por sobre es de entre $1.500 y $2.500. La caja de 24 sobres llegaría a costar $79.800 y viene con el álbum incluido. ¿Entonces cuánto costará llenarlo? Si bien la suerte juega un rol más que importante a la hora de abrir los paquetitos, varios expertos señalan que, si se tienen en cuenta las probabilidades de que toquen figuritas repetidas, completar las 112 páginas tendrá un costo final cercano a los $350.000.