Alemania, con puntaje perfecto, la primera clasificada de la Eurocopa

El encuentro arrancó entretenido, con ambos equipos buscando finalizar sus posesiones con disparos y un primer aviso de Kai Havertz, que aprovechó un exceso de confianza de Willi Orban en el marcaje y disparó a corta distancia, un acción atajada por Peter Gulacsi (11).

La 'Mannschaft' detectó la falta de contundencia del defensa, y en una acción entre Ilkay Gundogan y Orban, el zaguero del RB Leipzig se fue al suelo, sin que Gulacsi pudiera atrapar tampoco el balón. Con la defensa rival completamente vendida, Gundogan asistió a Jamal Musiala (22) para abrir el marcador, entre las protestas de los jugadores húngaros, que reclamaban falta sobre Orban.

"Nunca me he quejado en mi carrera como jugador o entrenador, nunca he buscado excusas, pero lo que el árbitro hizo hoy... usó una doble vara", lamentó el seleccionador de Hungría Marco Rossi tras el partido. "El árbitro permitió un gol tras un empujón a Orban. En la segunda mitad en una acción similar sobre (Robert) Andrich, el árbitro señaló falta".

Musiala, natural de Stuttgart, sumó así su segunda diana en el torneo, tras haber aportado en la contundente goleada a Escocia (5-1).

"Es quizás el jugador más importante en este instante para nosotros, especialmente cuando se trata de crear, dar el último pase y anotar goles, que es algo que ha añadido a su juego también", valoró Gundogan sobre el joven.

En un arranque de rabia, Hungría salió disparada hacia la portería de Manuel Neuer, obteniendo una falta en la frontal del área germana. Dominik Szoboszlai, todo un experto en el lanzamiento desde esa distancia, envió un potente balón a la escuadra, pero los reflejos de Neuer evitaron el empate.

Alemania se tomó en serio el aviso y trató de apoderarse del balón, merodeando el arco de Gulacsi, pero justo antes del descanso, en una nueva acción a balón parado Hungría creyó establecer el empate, pero fue anulada por fuera de juego.

Los primeros minutos del segundo tiempo fueron calmados y sin preocupaciones para los guardametas, hasta que Hungría rompió el pacto de no agresión con un cabezazo de Bernabás Varga (60) que salió desviado.

Los anfitriones no tardarían en responder. Una combinación en la frontal del área húngara, en la que volvió a estar involucrado Musiala, liberó a Maximilian Mittelstadt por la izquierda. El lateral del Stuttgart se internó con rapidez al área y, con la defensa rival despistada, encontró una asistencia sencilla a Gundogan (67).

El segundo gol rompió definitivamente el partido a favor de una 'Mannschaft', que comenzó a multiplicar las ocasiones contra un combinado húngaro que pareció bajar los brazos definitivamente, pese al constante y ruidoso apoyo de sus aficionados y a una última acción de Orban, salvada sobre la línea de gol por Joshua Kimmich (90+5).

Alemania suma seis puntos en dos jornadas y cerrará la fase de grupos el próximo 23 de junio contra Suiza, equipo que derrotó a Hungría en la primera jornada del grupo A (3-1).

Con estas dos derrotas, los magiares se complican mucho su recorrido en la Eurocopa-2024, luego de haber completado una fase de clasificación prácticamente perfecta (5 victorias y 3 empates).

Sus opciones para seguir con vida pasan ahora por lo que ocurra este miércoles en Colonia entre Suiza y Escocia, y por el decisivo partido contra el 'Ejército del Tartán' el próximo 23 de junio, de nuevo en Stuttgart.

Suiza postergó su clasificación

Suiza empató 1 a 1 con Escocia en la segunda fecha del Grupo A de la Eurocopa y postergó su clasificación a los cuartos de final, la cual se definirá en la próxima jornada cuando enfrente a Alemania, que consiguió un triunfo por 2 a 0 ante Hungría y lidera la zona.

Con un tanto en contra de Fabian Schär, Escocia comenzó ganando el primer partido, pero Xherdan Shaqiri empató el encuentro en el segundo tiempo, lo que le permitió tener una última chance de clasificarse a los cuartos de final del certamen continental.

El conjunto británico sorprendió a los 13 minutos, cuando en un contraataque después de un centro mal ejecutado en campo rival, Escocia pudo ponerse en ventaja tras un pase atrás de Callum McGregor que alcanzó a desviar Scott McTominay, aunque el que la empujó adentro fue el suizo Schär en contra.

Diez minutos más tarde, ante un defensa escocesa muy pobre, Shaqiri rompió la línea entre los dos centrales y definió de primera con la zurda para clavar un golazo al ángulo que empató el partido 1 a 1.

Alemania, que alcanzó los seis puntos en su grupo, con dos triunfos consecutivos, se enfrentará en la última jornada a Suiza para determinar al que terminará como líder.

En caso de que alguno de los dos finalice en el primer lugar deberá enfrentarse al segundo del Grupo B, que tiene a Italia, España, Albania o Croacia luchando por ese puesto; y el que acabe en el segundo puesto, tendrá que jugar ante el segundo del Grupo C, el cual definirán Inglaterra, Eslovenia, Dinamarca y Serbia.