Santos Borré NA

De esta manera, el equipo que comanda Martín Demichelis podría meter otra bomba en el mercado de pases en el que también arribó Facundo Colidio en la delantera, pero en el que podría perder a Lucas Beltrán.

Es que el atacante titular se encuentra en el radar del Benfica de Portugal y de la Fiorentina de Italia y, si bien no llegó una oferta concreta, en aquellos países indican que ambas instituciones estarían dispuestas a abonar la cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

Por otra parte, Araoz, que también es el representante de Franco Armani, no descartó una posible partida del arquero al Inter Miami de Estados Unidos para compartir plantel con Lionel Messi.

"No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir. Está muy contento en River. Él en estos casos no me atiende el teléfono, está enfocado en lo que tiene ahora", remarcó el representante.