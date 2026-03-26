Brasil y Francia se enfrentan en un amistoso con olor a Mundial: hora, TV y formaciones + Seguir en









Dos de las mejores selecciones del mundo se enfrentan esta tarde en Boston, Estados Unidos, para medirse fuerzas como preparativo para el Mundial.

Brasil y Francia protagonizan un amistoso esta tarde con olor a Mundial: hora, TV y formaciones

Brasil y Francia se enfrentarán este jueves, desde las 17:00, en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, por un partido amistoso en la previa del Mundial 2026. A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, las selecciones de Carlo Ancelotti y Didier Deschamps se cruzan en la ventana FIFA con un choque que ofrece figuras de primer nivel y sirve de examen para ambos planteles.

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Mientras Argentina enfrentará a Mauritania, sus principales rivales chocan entre sí, marcando una gran diferencia de niveles. El encuentro está programado para las 17:00 - hora argentina - y podrá verse en el plan premium de Disney+ para Sudamérica.

Luego de este compromiso, Brasil enfrentará a Croacia y Francia hará lo propio ante Colombia en la última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo.

Vinicius Junior y Raphinha encabezan el ataque de una Selección de Brasil que aún busca consolidar una nueva generación de líderes tras la ausencia reiterada de Neymar, quien no fue convocado por Ancelotti en esta fecha. En tanto, a Brasil le falta consolidar el mediocampo y la defensa.

Por su parte, la Selección de Francia, campeona en 2018 y subcampeona en 2022, llega con una amplia base consolidada y la expectativa por el regreso de Kylian Mbappé, quien superó molestias en la rodilla y buscará sumar minutos antes del Mundial.

Además, el DT Deschamps dispone de un plantel lleno de alternativas ofensivas como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desiré Doué, Hugo Ekitike, Kolo Muani, Marcus Thuram y Rayan Cherki. Brasil vs Francia: dónde ver, horario y posibles formaciones Hora: 17:00

TV: ESPN

Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desire Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Estadio: Gillette Stadium de Massachusetts