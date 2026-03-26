Repechaje al Mundial 2026: todos los resultados de las semifinales de este jueves + Seguir en









Todavía quedan seis lugares por definirse para la próxima Copa del Mundo. Serán 16 los encuentros que terminarán de completar el cuadro mundialista, con 22 equipos en busca de su lugar.

Italia pisó fuerte y está a un paso de la clasificación al Mundial.

Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026, pero todavía quedan seis lugares por definirse. Este jueves se vivió una jornada clave de repechaje, donde se disputaron las semifinales de las cuatro rutas y dejó a varias selecciones a solo un partido de clasificar.

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En total, serán 16 los encuentros que terminarán de completar el cuadro mundialista, con 22 equipos en busca de su lugar. Entre ellos estuvo un campeón del mundo como Italia, que enfrentó a Irlanda del Norte, y también Bolivia como representante de Conmebol, que se midió ante Surinam en otra de las llaves decisivas.

Ya están definidas 42 de las 48 selecciones que disputarán el torneo. Los seis cupos restantes saldrán de estas series que se extenderán hasta el 31 de marzo, cuando finalmente se complete el mapa del Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Polonia-Lewandowski Polonia ganó de la mano de Robert Lewandowski. Cómo salieron los partidos de este jueves Italia fue la primera en golpear: le ganó 2-0 a Irlanda del Norte con goles de Sandro Tonali y Moise Kean, y dio un paso firme para volver a una Copa del Mundo tras dos ediciones ausente. La Azzurra mostró autoridad y ahora quedó a 90 minutos de sellar su clasificación.

Ahora, el conjunto dirigido por Gennaro Gattuso jugará una de las cuatro finales del próximo 31 de marzo ante Bosnia Herzegovina, que se impuso 4-2 por penales ante Gales tras empatar 1-1 en el alargue.

La jornada también dejó otros resultados importantes: Polonia le ganó 2-1 a Albania, con un gol de cabeza de Robert Lewandowski; Turquía venció 1-0 a Rumania; Suecia superó 3-1 a Ucrania; Kosovo se impuso 4-3 ante Eslovaquia y Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte. Además, República Checa le ganó 4-3 a Irlanda por penales tras empatar 2-2 en el tiempo reglamentario. En tanto, Bolivia, que busca volver a un Mundial luego de 32 años, le ganó 2-1 a Surinam con los goles de Moises Paniagua y Miguel Terceros de penal, luego de haber iniciado abajo en el resultado por el tanto de Liam Van Geldere. Ahora, se medirán con Irak. Los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y (Dinamarca o República Checa).

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar e (Italia o Bosnia)

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití.

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y (Turquía o Kosovo).

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y (Suecia o Polonia).

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e (Irak, Bolivia o Surinám).

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y (Congo, Jamaica, Nueva Caledonia).

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

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