A dos pasos de la historia: la histórica marca de 64 años que Argentina busca romper en el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La Selección está a dos partidos de romper una marca vigente desde 1962. Solo Italia y Brasil lograron revalidar una Copa del Mundo en la edición siguiente.

Argentina continúa en carrera por defender el título obtenido en Qatar 2022. @Argentina

Argentina mantiene vivo el sueño de defender el título en el Mundial 2026 y quedó a dos partidos de romper una marca histórica que permanece intacta desde hace 64 años. Tras eliminar a Suiza y clasificarse a las semifinales, el equipo de Lionel Scaloni buscará convertirse en el primer bicampeón desde Brasil 1962.

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La clasificación entre los cuatro mejores del Mundial 2026 volvió a poner el foco sobre una estadística que muy pocos pudieron desafiar. Desde la creación de la Copa del Mundo en 1930, apenas dos selecciones consiguieron ganar dos títulos consecutivos: Italia y Brasil. Desde entonces, todos los campeones fracasaron en el intento de defender la corona.

Italia y Brasil, los únicos que lograron el bicampeonato La primera selección en conseguir la hazaña fue Italia, que se consagró campeona en 1934 como anfitriona y repitió el título cuatro años más tarde, en Francia 1938. El equipo dirigido por Vittorio Pozzo, con Giuseppe Meazza como una de sus grandes figuras, se convirtió en el primer bicampeón de la historia de los Mundiales.

El otro antecedente pertenece a Brasil, que levantó la Copa del Mundo en Suecia 1958 y volvió a conquistarla en Chile 1962. En la primera consagración apareció un joven Pelé, mientras que cuatro años después, tras la lesión del astro brasileño, Garrincha asumió el protagonismo y condujo a la Canarinha al triunfo 3-1 sobre Checoslovaquia en la final. Desde entonces, ninguna selección volvió a repetir ese logro.

Solo Italia y Brasil lograron conquistar dos Mundiales consecutivos. Los campeones que quedaron a un paso y los que decepcionaron A lo largo de las últimas seis décadas, varios campeones estuvieron cerca de revalidar el título, aunque ninguno pudo completar la misión. Argentina, por ejemplo, conquistó el Mundial de México 1986, pero perdió la final de Italia 1990 frente a Alemania. Algo similar le ocurrió a Brasil, campeón en 1994 y subcampeón en 1998, cuando cayó ante Francia.

El caso más reciente fue el de Francia, que llegó como defensor del título a Qatar 2022, aunque perdió la final justamente frente a la Selección argentina, que se quedó con su tercera estrella tras una de las definiciones más recordadas de la historia. La más reciente fue Francia, quien en el Mundial 2022 quedó subcampeona tras la consagración de Argentina. Reuters Los campeones que ni siquiera superaron la fase de grupos No todos los defensores del título lograron mantenerse competitivos. De hecho, varios protagonizaron eliminaciones inesperadas en la primera ronda. Italia, campeón en 1938, quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de 1950. Más adelante también tropezaron Brasil (1966), Francia (2002), Italia (2010), España (2014) y Alemania (2018), todos afuera en la fase inicial tras haber levantado la Copa cuatro años antes. Con este panorama, Argentina afrontará las semifinales frente a Inglaterra con la posibilidad de acercarse a una marca que lleva más de seis décadas sin dueño. Si logra avanzar a la final y luego conquistar el torneo, el equipo de Scaloni pondrá fin a una de las rachas más largas de la historia de los Mundiales y se convertirá en el primer bicampeón desde la histórica selección brasileña de 1962.