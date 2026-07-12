Murió un hincha por un infarto durante el partido de Argentina y hubo otras seis emergencias cardíacas en CABA

El SAME confirmó siete asistencias por problemas cardíacos durante el duelo ante Suiza y los festejos posteriores. La víctima fatal murió en avenida Gaona.

El SAME desplegó operativos en distintos puntos de la Ciudad durante el partido entre Argentina y Suiza y los festejos posteriores.

Un hincha de 51 años murió por un infarto mientras se disputaba el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, según confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Además, otras seis personas sufrieron emergencias cardíacas durante el encuentro y los festejos posteriores en la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio más grave ocurrió a las 23:44 , cuando un hombre falleció en la intersección de Paysandú y avenida Gaona . Los equipos médicos del SAME llegaron al lugar e intentaron realizar maniobras de reanimación, pero finalmente “constataron el óbito” de la víctima.

El operativo sanitario se desplegó durante una extensa franja horaria que comenzó a las 22:41 , con el inicio del partido entre Argentina y Suiza, y finalizó a la 1:27 , luego de la clasificación del seleccionado de Lionel Scaloni a las semifinales del Mundial.

Además del fallecimiento, el SAME informó seis intervenciones por cuadros cardíacos en distintos puntos de la Ciudad. Entre los casos registrados hubo dolores en el pecho, dificultades respiratorias, desmayos y síntomas compatibles con episodios coronarios.

Uno de los primeros llamados ocurrió a las 22:41 , cuando un hombre de 45 años fue trasladado al Hospital Piñero tras presentar dolor en el pecho, problemas para hablar y adormecimiento en uno de sus brazos. El cuadro fue considerado compatible con un evento coronario agudo.

Media hora más tarde, en Palermo, un hombre de 41 años sufrió una lipotimia, un desmayo repentino que pudo ser atendido en el lugar sin necesidad de traslado. También se asistió a una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos, quien fue encontrada inconsciente pero respirando en Jorge Newbery y Ciudad de la Paz.

La clasificación argentina a semifinales generó concentraciones masivas en Buenos Aires y otras ciudades del país.

Durante la madrugada continuaron los operativos. Una mujer de 74 años con dolor precordial y dificultad para respirar fue derivada al Hospital Cecilia Grierson, mientras que un hombre de 48 años con dolor en el pecho fue trasladado al Hospital Rivadavia. El último caso registrado correspondió a una mujer de 38 años con dificultades respiratorias, quien también fue llevada a ese centro de salud.

El reporte del SAME detalló que, de las siete personas asistidas por emergencias cardíacas, cuatro fueron hombres y tres mujeres, todos mayores de edad.

También hubo incidentes durante los festejos

Tras la victoria de Argentina por 3-1 ante Suiza, miles de hinchas salieron a celebrar la clasificación a semifinales y el SAME registró otros episodios vinculados a las concentraciones masivas. Hubo personas atendidas por golpes, intoxicaciones y heridas provocadas por objetos contundentes.

Entre los casos más graves se registró un hombre trasladado al Hospital Argerich luego de sufrir un traumatismo de cráneo con herida cortante tras recibir un golpe con un martillo en la zona de avenida 9 de Julio y Belgrano. Además, se atendieron lesiones oculares, traumatismos y contusiones durante la madrugada.

Los festejos también dejaron intervenciones en Córdoba, donde unas 20 mil personas se reunieron en las inmediaciones del Patio Olmos. Allí, la Policía informó seis detenidos por contravenciones, aunque destacó que el operativo se desarrolló sin incidentes de gravedad.