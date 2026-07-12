No habrá nuevo campeón del mundo: el "Big Eight" mantiene su hegemonía en el fútbol internacional

Argentina, Francia, España e Inglaterra aseguraron su lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026. Confirmaron una tendencia histórica: desde 1970, las semifinales nunca quedaron sin la presencia de las grandes potencias.

Francia vs. España y Argentina vs. Inglaterra disputarán las semifinales del Mundial 2026. Será la tercera vez en la historia de la Copa del Mundo que esta instancia enfrentara a cuatro campeones.

Los cuartos de final llegaron a su fin y, con las eliminaciones de Bélgica, Marruecos, Noruega y Suiza, no se coronará a un nuevo campeón en la edición del Mundial 2026 celebrada en Estados Unidos, México y Canadá. Todos los equipos que buscaban bordar su primera estrella en el escudo ya fueron eliminados de la competencia. Francia, España, Argentina e Inglaterra se confirmaron como los cuatro semifinalistas de esta edición 2026 de la Copa del Mundo y se disputarán el trofeo que conquistó la Scaloneta en Qatar 2022.

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La curiosidad de esta semifinal y final es que contará con cuatro equipos que ya salieron campeones del mundo: 3 veces lo consiguió Argentina (1978, 1986 y 2022), 2 Francia (1998 y 2018), 1 Inglaterra (1966) y 1 España (2010).

Es la tercera oportunidad que sucede algo similar en una Copa del Mundo y, además, desde hace 36 años no ocurría algo así , con los últimos cuatro sobrevivientes luciendo estrellas en sus escudos.

La última vez fue en Italia 1990, cuando Italia, como local, junto a Alemania, Argentina e Inglaterra, alcanzaron dicha instancia. Argentina superó 4-3 a Italia en definición por penales tras empatar 1-1 y Alemania hizo lo propio tras igualar 1-1 con Inglaterra y eliminarla por penales también por 4-3. En la final, los alemanes alzaron la copa al vencer 1-0 a la selección dirigida por Carlos Salvador Bilardo.

La primera vez había sido en México 1970 . En dicha edición, Brasil de Pelé venció 3-1 a Uruguay en semis, mientras que Italia se impuso 4-3 sobre Alemania. Finalmente, el Brasil de Pelé, se quedó con la tercera Jules Rimet al golear a Italia 4 a 1.

Esta edición 2026 será la tercera vez en la historia de la Copa del Mundo que, desde 1930, las semifinales la disputarán cuatro campeones del mundo. IA

España fue el último país en sumarse al olimpo del fútbol

Sudáfrica 2010 fue el último Mundial en el que se registró un vencedor inédito. En aquella legendaria ocasión, España se llevó la gloria al vencer en tiempo extra a Países Bajos, otra selección que también llegaba sin títulos mundialistas a esa final.

Desde aquel encuentro en Johannesburgo, la selecta lista de los campeones del mundo no ha vuelto a crecer, manteniéndose en los mismos ocho equipos.

Los ocho campeones de la historia de los Mundiales

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Alemania: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014)

Italia: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006)

Argentina: 3 títulos (1978, 1986, 2022)

Francia: 2 títulos (1998, 2018)

Uruguay: 2 títulos (1930, 1950)

Inglaterra: 1 título (1966)

España: 1 título (2010)

Sin embargo, a lo largo de los últimos Mundiales, la hegemonía de los campeones se ha hecho valer y este Mundial 2026 no será la excepción. Esta será la cuarta Copa del Mundo consecutiva en la que el título quedará en manos de una selección que ya sabe lo que es levantar el trofeo.

Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Francia vs España - 16hs (Dallas Stadium).

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs Argentina - 16hs (Atlanta Stadium).

Tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Perdedor Semifinal 2: Sábado 18 de julio - 18.00 (Hard Rock Stadium de Miami)

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2: Domingo 19 de julio - 16.00 (MetLife Stadium de Nueva Jersey)