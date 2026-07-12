Mundial 2026: qué dicen las apuestas sobre las semifinales Francia vs España y Argentina vs Inglaterra y quién es el principal favorito al título

Francia lidera las proyecciones de las casas de apuestas para consagrarse campeona, aunque España, Inglaterra y Argentina llegan con chances muy similares. Las semifinales prometen máxima paridad y podrían definirse por detalles.

El Mundial 2026 ya tiene definidos a sus finalistas y el mercado de apuestas ofrece una primera radiografía sobre las posibilidades de cada selección de levantar la Copa del Mundo. Francia, España, Inglaterra y Argentina —todos campeones del mundo— llegan a la instancia decisiva con pronósticos muy parejos , aunque el conjunto francés aparece como el principal candidato según las principales casas de apuestas.

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Las semifinales enfrentarán el martes a Francia y España, mientras que el miércoles Argentina buscará un lugar en la final frente a Inglaterra.

El duelo entre Francia y España aparece como el más equilibrado del cuadro. Aunque las apuestas otorgan una leve ventaja al seleccionado francés por su contundencia ofensiva y la eficacia mostrada durante la fase eliminatoria, el rendimiento colectivo de España mantuvo abiertas las proyecciones.

Las cuotas ubican a Francia con una cotización cercana a 2,40 para ganar en los 90 minutos, lo que implica una probabilidad aproximada del 40%. El empate paga alrededor de 3,30, mientras que una victoria española ronda los 3,00.

En cuanto a la clasificación a la final, Francia parte con una ligera ventaja, con cuotas entre 1,70 y 1,75, mientras que España se ubica entre 2,05 y 2,10.

Argentina e Inglaterra, otra serie sin favoritos claros

La segunda semifinal también se presenta muy pareja. Algunas casas de apuestas favorecen levemente a Inglaterra debido al desgaste físico acumulado por Argentina tras disputar un exigente encuentro de cuartos de final que se extendió hasta los 120 minutos.

Las cuotas sitúan a Inglaterra entre 2,50 y 2,60 para imponerse en el tiempo reglamentario, con una probabilidad implícita cercana al 38%. El empate paga alrededor de 3,20, mientras que una victoria argentina cotiza en torno a 2,90.

Para avanzar a la final, Inglaterra ofrece una cuota aproximada de 1,80, mientras que la clasificación de la Selección argentina se ubica entre 1,95 y 2,00.

Pese al leve favoritismo inglés, el mercado reconoce el historial reciente del equipo de Lionel Scaloni en instancias decisivas, lo que reduce considerablemente la diferencia cuando se evalúa quién accederá a la final.

Quién es el favorito para ser campeón

De acuerdo con las estimaciones del mercado, Francia continúa liderando las probabilidades de conquistar el Mundial 2026.

El orden de favoritismo es el siguiente:

Francia: alrededor del 40% de probabilidad implícita.

alrededor del 40% de probabilidad implícita. España: cerca del 24%.

cerca del 24%. Inglaterra: aproximadamente 23%.

aproximadamente 23%. Argentina: en torno al 22%.

Si bien el seleccionado dirigido por Didier Deschamps conserva el primer lugar gracias a la profundidad de su plantel, el gran momento de Kylian Mbappé y la solidez defensiva mostrada durante el torneo, las diferencias con el resto son mucho menores que al comienzo de la fase eliminatoria.

La Selección Argentina es la menos favorita en las apuestas

Argentina mantiene intactas sus chances

Aunque no encabeza las cuotas, Argentina sigue siendo considerada una de las grandes candidatas al título. Las casas de apuestas valoran la experiencia de un plantel acostumbrado a disputar instancias decisivas y el aporte de Lionel Messi, quien continúa entre los máximos goleadores del campeonato. En caso de superar a Inglaterra, las probabilidades de la Selección argentina crecerían significativamente de cara a la final.

Con cuatro campeones del mundo en semifinales, las apuestas reflejan un escenario de máxima paridad. Francia mantiene una leve ventaja en las proyecciones, pero España, Inglaterra y Argentina llegan con posibilidades muy similares, en un Mundial que, según el mercado, permanece completamente abierto.