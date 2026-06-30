El historial de partidos de eliminación directa en mundiales de Messi y el nuevo desafío en 2026

Será su enfrentamiento número 13 en esta instancia del torneo desde Alemania 2026 hasta Estados Unidos, México y Canadá. Cómo le fue en cada partido.

Lionel Messi cerró una fase de grupos brillante en el Mundial 2026 . Seis goles en tres partidos, 19 en todas las Copas del Mundo que disputó. Ahora el desafío es otro, comienzan los dieciseisavos y los partidos mata-mata: no hay margen de error. Este viernes ante Cabo Verde en Miami, el rosarino jugará su partido número 13 de eliminación directa en mundiales.

Uno en Alemania 2006 , dos en Sudáfrica 2010 , cuatro en Brasil 2014 , uno en Rusia 2018 y cuatro en Qatar 2022 . Un dato clave es que, si bien la Argentina en Alemania jugó dos partidos de playoffs, Messi no sumó minutos en los cuartos de final, por lo que aquel encuentro no suma a la estadística.

El mismo día de su cumpleaños, 24 de junio, y del de su compañero, Juan Román Riquelme, Argentina fue protagonista de una clasificación dramática. El rival era México en octavos de final, que a los seis minutos ya habían sacado ventaja en el marcador con un gol de Rafael Márquez. Hernán Crespo empató el partido que se definió en el tiempo suplementario con una volea de zurda de Maxi Rodríguez a los 98 minutos.

Aquel día, un Messi de 19 años que recién comenzaba a dar sus primeros pasos en Barcelona entró al minuto 84. Su ingreso cambió inmediatamente el ritmo de ataque y desestabilizó a la defensa mexicana. Tanto que convirtió un gol que luego fue anulado por offside.

En los cuartos de final, José Pekerman decidió dejarlo en el banco frente a los alemanes. A los 49 minutos, Argentina anotó el primer tanto con un cabezazo de Roberto Ayala . Roberto Abbondanzieri se fue lesionado y más tarde Miroslav Klose -a quien Messi le arrebató el récord de máximo goleador en mundiales- empató el encuentro que se definió en penales a favor de los locales.

Sudáfrica 2010, otra caída frente a los alemanes

Al Mundial siguiente, Messi ya era la figura de la selección y de Barcelona. Diego Maradona dirigía aquel seleccionado que había atravesado una clasificación al torneo agónica.

Casi como un espejo de la Copa del Mundo anterior, en octavos Argentina se cruzó con México. La Albiceleste ganó ese partido por 3-1 con un doblete de Carlos Tevez y un tanto de Gonzalo Higuaín. Javier Hernández descontó para los mexicanos.

En cuartos, nuevamente esperaba Alemania en Ciudad del Cabo. Los teutones sentenciaron el partido desde el inicio con un gol de Thomas Müller a los tres minutos. Dos goles de Klose y uno de Arne Friedrich cerraron la goleada por 4-0.

Messi aquel partido jugó alejado del área obligado a retroceder para rearmar el equipo y cerró su único Mundial sin haber anotado un gol.

Brasil 2014, Alemania la villana por tercer Copa del Mundo consecutiva

El Mundial 2014 fue el inicio de una seguidilla de grandes golpes de Lionel Messi con la Selección argentina. En cuartos de final el rival fue Suiza que llevó el partido al alargue y Argentina pudo conseguir la victoria recién en el minuto 118. Messi recibió en mitad de la cancha, se perfilo hacia el área para atraer rivales y darle la asistencia a Ángel Di María que marcó el gol del triunfo.

El siguiente contrincante era Bélgica, que venía haciendo un buen torneo. Pero Argentina se impuso desde el arranque con un gol de Gonzalo Higuaín a los 8 del primer tiempo y alcanzó su primera semifinal mundialista desde Italia 1990.

En semifinales con Países Bajos, el técnico Louis Van Gaal preparó un sistema con un objetivo claro: bloquear a Messi. Argentina con paciencia aguanto el 0-0 y la historia se definió en penales. El capitán argentino metió el primero y Sergio Romero atajó los tiros de Ron Vlaar y Wesley Sneijder. Ezequiel Garay, Sergio Agüero y Maxi Rodríguez anotaron para la Albiceleste y por primera vez Lionel Messi se clasificó a una final del mundo.

El final de la historia no podía ser perfecto y en la final Argentina se enfrentaría a su verdugo de las últimas dos ediciones, Alemania. Los dirigidos por Alejandro Sabella habían encontrado el gol, Gonzalo Higuaín convirtió, pero fue anulado por posición adelantada. A los 113 minutos, los alemanes consiguieron la victoria con un gol de Mario Götze de zurda. Messi quedó a tan solo un paso de consagrarse como alguna vez lo había hecho Diego Maradona o Mario Alberto Kempes.

MLS

Rusia 2018: recambio, desorden e incertidumbre

Los dirigidos por Jorge Sampaoli se enfrentaron a Francia en octavos de final. El técnico cambió todo el sistema y utilizó a Lionel Messi como falso nueve para quitar referencias, y dejó en el banco a Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero.

Argentina sufrió a Kylian Mbappé, el joven de 19 años que la rompió en aquel Mundial. Un gol de penal de Antoine Griezmann, un tanto de Benjamin Pavard y un doblete de Mbappé le dieron los cuatro goles a Francia. Argentina logró anotar tres: uno de Ángel Di Maria, uno de Gabriel Mercado y un gol agónico de Agüero a los 93 minutos pero que no fue suficiente para empatar el marcador.

Qatar 2022, una sinfonía perfecta

Qatar se perfilaba como el posible último Mundial de Messi, la última bala del astro argentino. Contra Australia en octavos, Lionel anotó por primera vez un gol en fase eliminatoria de una Copa del Mundo en su partido número 1000 como profesional. Julián Álvarez marcó el segundo para la victoria por 2-1.

Los cuartos de final fueron una reedición de la semifinal de 2014 contra los Países Bajos de Louis van Gaal. Nahuel Molina abrió el marcador luego de una de las mejores asistencias de toda la carrera de Messi que recibió la pelota y amagó a perfilarse hacia un lado para filtrar un pase al lateral argentino sin siquiera mirarlo.

Más tarde, el diez convirtió de penal, pero los neerlandeses empataron el partido que terminó en penales. Como en aquella semifinal, Messi pateó el primero, Emiliano Martínez atajó dos y Lautaro Martínez selló la clasificación.

En semifinales el rival fue Croacia y el equipo funcionó a la perfección. Un penal de Messi y dos goles de Julián Álvarez, uno con asistencia del diez, sellaron la victoria por 3-0. Una revancha a la derrota por 3-0 que había sufrido Argentina con el mismo rival.

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Por segunda vez en su carrera, Messi se encontraba a un paso del título, esta vez contra Francia. Los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron el partido desde el inicio. Messi abrió el marcador en un penal y Di María anotó el 2-0. Pero Mbappé en tan solo 97 segundos descontó de penal y marcó otro gol de volea.

En el tiempo suplementario, el capitán argentino anotó para el 3-2 y cuando todo parecía encaminarse para la victoria, Mbappé volvió a anotar de penal. La serie se definió desde los 12 pasos. Como de costumbre, Messi pateó el primero para Argentina, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel lo siguieron en la serie para que la Albiceleste se consagre campeona del mundo después de 36 años. En aquella edición, Messi convirtió en todos los partidos eliminatorios.

Este viernes contra Cabo Verde comienza un nuevo desafío, uno diferente por el contexto y el formato: campeones defensores y con una instancia más de playoffs. Pero Lionel Messi demostró que a sus 39 años sigue vigente y liderando a los campeones del mundo.