Inglaterra venció a Noruega en el alargue y avanzó a las semifinales del Mundial 2026

Jude Bellingham marcó los dos goles del conjunto británico, que se impuso por 2-1 en Miami tras comenzar en desventaja.

Jude Bellingham marcó un doblete y selló la clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026.

Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega en tiempo extra y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 , en un partido cambiante disputado en el Miami Stadium.

Jude Bellingham fue la figura del encuentro con un doblete: convirtió el empate antes del descanso y aprovechó un error del arquero Orjan Nyland para marcar el gol decisivo en el comienzo del alargue.

Noruega había abierto el marcador a los 36 minutos por medio de Andreas Schjelderup, pero no logró sostener la ventaja y se despidió de la competencia después de una destacada campaña, que incluyó la eliminación de Brasil en los octavos de final.

Con la clasificación, Inglaterra aguardará por el ganador del cruce entre Argentina y Suiza , que completará el cuadro de semifinales.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel asumió la iniciativa durante los primeros minutos, aunque tuvo dificultades para generar peligro ante una defensa noruega ordenada.

Harry Kane probó con un tiro libre que pasó cerca del travesaño, mientras que Nico O’Reilly tuvo otra aproximación luego de un centro desde la derecha. Sin embargo, fue Noruega la que aprovechó mejor su oportunidad. A los 36 minutos, Schjelderup recibió sobre la izquierda, encaró ante Ezri Konsa y sacó un zurdazo al segundo palo para establecer el 1-0.

El equipo nórdico estuvo cerca de ampliar la diferencia poco después, cuando Alexander Sorloth y Erling Haaland avanzaron en superioridad numérica, pero el delantero del Atlético de Madrid eligió rematar y su disparo fue contenido.

Inglaterra reaccionó en el tiempo adicionado. Anthony Gordon desbordó por la izquierda y envió el pase hacia el centro para Bellingham, que enganchó, ingresó al área y definió de zurda para igualar el encuentro. Instantes después, Kane llegó a convertir el 2-1 tras una asistencia del propio Bellingham, pero el tanto fue anulado por posición adelantada.

El VAR, el travesaño y el error que decidió el partido

A los 56 minutos, Heggem envió la pelota al fondo de la red tras un tiro de esquina, pero el árbitro anuló el gol luego de la intervención del VAR. La revisión detectó una infracción de Haaland antes de que la pelota entrara en juego, por lo que el córner debió repetirse.

El conjunto escandinavo volvió a quedar cerca del segundo a los 75 minutos. Kristoffer Ajer ganó en el área y conectó un cabezazo que se estrelló en el travesaño. Así, el empate se mantuvo hasta el final de los 90 minutos y obligó a disputar el tiempo suplementario.

Inglaterra encontró la ventaja apenas comenzado el alargue. Morgan Rogers remató desde afuera del área y Nyland rechazó hacia el centro. Bellingham apareció atento para capturar el rebote y empujar la pelota para el 2-1. Poco después, el árbitro sancionó un penal para el conjunto británico por una supuesta infracción de Oscar Bobb sobre Djed Spence. Sin embargo, tras revisar la acción en el monitor, revirtió su decisión.

El conjunto británico volvió a superar una eliminatoria ajustada después del triunfo por 3-2 ante México en los octavos de final. Noruega, en tanto, cerró una actuación histórica luego de haber eliminado a Brasil en la ronda anterior.