Arde la tabla de goleadores del Mundial de 2026: quiénes son los máximos artilleros del torneo + Agregar ámbito en









Tras dos fechas de la Copa del Mundo, arde la batalla por ser el máximo goleador del certamen. Tres nombres protagonizan la tabla de artilleros del Mundial.

Arde la tabla de goleadores del Mundial de 2026

Lionel Messi volvió a ser protagonista con la Selección argentina en el Mundial 2026. En el partido posterior a su hat-trick con Argelia, el capitán del equipo de Scaloni anotó dos goles contra Austria. De yapa, se transformó en el primer futbolista en la historia en marcar 18 tantos en la Copa del Mundo.

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A sus 39 años, la "Pulga" continúa batiendo marcas y acercándose a registros que parecían inalcanzables.

Sin embargo, el foco está puesto en la tabla de máximos goleadores del actual Mundial 2026. El podio está que arde con las presentaciones de Messi, Mbappé y Halaand.

En cuestión, Lionel Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con 5 goles. En la segunda posición se encuentran el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland con 4 goles cada uno. Más atrás los siguen el alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan David con 3 tantos.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026: Cinco goles: Messi (Argentina)

Cuatro goles: Haaland (Noruega), Mbappé (Francia)

Tres goles: David (Canadá), Undav (Alemania)

Dos goles: Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Manzambi (Suiza), Oyarzabal (España), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Vinícius Júnior (Brasil)

Un gol: Al Rashdan (Jordania), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Bellingham (Inglaterra), Benbouali (Argelia), Brown (Alemania), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Comenencia (Curazao), O. Dembélé (Francia), Diallo (Costa de Marfil), Luis Díaz (Colombia), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Fayzullayev (Uzbekistán), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Gyökeres (Suecia), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Ito (Japón), Jiménez (México), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Lukic (Bosnia), Mahmic (Bosnia), Marfo Yirenkyi (Ghana), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mejia (Colombia), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Quiñones (México), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Romo Barron (México), Sadílek (República Checa), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Van Dijk (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vargas (Suiza), Wissa (República Democrática de Congo), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Zico (Egipto)