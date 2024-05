Copa América: la selección de Brasil dio los 23 nombres que viajarán a EEUU

Al respecto, Dorival explicó: " Richarlison tenía una lesión en el gemelo , que no fue oficializada por el club, pero nos pusimos en contacto con el deportista y nos informó. Casemiro merece el reconocimiento de todos nosotros . Hablé con él en Manchester hace tres meses y hablé de su momento y el de su equipo. No significa que esté descartado. Nos pondremos en contacto con él para explicarle lo que puede pasar en el futuro. Merece consideración, cariño, respeto y creemos en un deportista de este nivel". Sobre Gabriel Jesús y Antony no hizo comentarios.

brasil richarlison.jpg Richarlison tiene una lesión en el gemelo.

No obstante, las selecciones tienen tiempo de presentar la nómina hasta el 12 de junio, e incluso hay rumores de que se extendería la convocatoria de 23 a 26 apellidos en los próximos días, aunque todavía ese tema no fue tratado de manera oficial.

"Una decisión puramente técnica con todos los nombres. Vuelvo a decir que no importa la edad, el club, cualquier otra situación que no sea el momento de cada deportista y su condición. El proceso de evaluación es difícil. No estar en ese momento no significa nada. Tendremos dos amistosos iniciales, si necesitamos cambiar, por el área técnica o médica, lo haremos por la Copa América”, aclaró el mister.

La sorpresa de Dorival Júnior para la Copa América

Una de las sorpresas es la de Evanilson, delantero de 24 años del Porto portugués. Sobre su convocatoria, el entrenador aclaró: "Es un jugador que viene llamando la atención. Tiene una comprensión clara del rol que desempeña. Complementa el frente del área y también se infiltra en los momentos en que atacamos por los costados. Es un jugador muy interesante. Si hace lo que hace en el club será una grata sorpresa. Nos sorprendió en nuestras valoraciones. Ya era un nombre del que se hablaba en la primera convocatoria y ahora, debido a una lesión esta mañana con Richarlison, se convierte en un jugador con el que podemos contar”.

evanilson.jpg Evanilson: la sorpresa de Brasil para la Copa América.

La convocatoria de Brasil para la Copa América, nombre por nombre

ARQUEROS: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico-PR) y Ederson (Manchester City).

DEFENSORES: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendell (Porto), Beraldo (PSG), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Marquinhos (PSG).

MEDIOCAMPISTAS: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton) y Lucas Paquetá (West Ham).

DELANTEROS: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) y Vinicius Jr. (Real Madrid).