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28 de abril 2026 - 17:18

Copa Libertadores: Boca Juniors visita a Cruzeiro con la chance de quedar al borde de los octavos de final

El equipo de Claudio Úbeda enfrenta este martes al conjunto brasileño por la tercera fecha del Grupo D. Si gana, el Xeneize dará un paso clave hacia la clasificación.

Boca visita a Cruzeiro con la clasificación en la mira.

Boca visita a Cruzeiro con la clasificación en la mira.

Boca visitará este martes a Cruzeiro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores con la posibilidad de quedar muy cerca de los octavos de final si consigue un triunfo. El encuentro se jugará desde las 21:30 en Brasil y será clave para el liderazgo del grupo.

El partido se disputará en el Estádio Governador Magalhães Pinto, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y su compatriota Andrés Cunha a cargo del VAR. La transmisión estará disponible a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

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El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un gran presente tanto en el plano local como internacional. En la Copa Libertadores lidera el Grupo D luego de imponerse 2-1 ante Universidad Católica de Chile y 3-0 frente a Barcelona de Ecuador.

Este buen rendimiento también se refleja en el Torneo Apertura, donde Boca ya se aseguró un lugar en los playoffs y viene de golear 4-0 a Defensa y Justicia como visitante, extendiendo además un invicto de 14 partidos.

Cruzeiro, en cambio, tuvo un arranque irregular en el certamen continental. El conjunto brasileño suma tres puntos tras vencer a Barcelona de Ecuador como visitante y caer en condición de local frente a Universidad Católica. Una derrota ante Boca podría complicar seriamente sus aspiraciones de clasificación.

Las posibles formaciones y otros detalles de Boca vs Cruzeiro

Copa Libertadores

Grupo D - fecha 3

Cruzeiro (Bra) - Boca (Arg)

Estadio: Governador Magalhães Pinto

Árbitro: Esteban Ostojich

VAR: Andrés Cunha

Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Cruzeiro: Cunha; Moraes, Fabrício Bruno, Villalba, Moraes; Christian, Henrique; Gerson, Wanderson, Matheus; Villarreal. DT: Artur Jorge.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

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