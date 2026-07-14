Cuál es la selección semifinalista que más kilómetros recorrió en el Mundial 2026

Los cuatro semifinalistas afrontaron recorridos muy distintos durante la Copa del Mundo, con grandes distancias entre sedes y partidos.

Los continuos traslados entre Estados Unidos, México y Canadá marcaron el recorrido de las selecciones durante el Mundial 2026.

El Mundial 2026 no solo se define dentro de los estadios, sino también en los kilómetros que cada selección debe recorrer durante la competencia . Los cuatro semifinalistas llegaron a esta instancia después de afrontar distintos desafíos logísticos, con viajes, cambios de sede y estrategias para administrar el desgaste físico.

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La Copa del Mundo 2026 presentó un desafío adicional para las selecciones que llegaron hasta las semifinales. Además del rendimiento futbolístico, los equipos debieron adaptarse a las grandes distancias entre las distintas sedes, los traslados constantes y las horas de vuelo acumuladas durante el torneo.

Los cuatro semifinalistas, todos líderes de sus respectivos grupos, tuvieron recorridos diferentes desde el inicio de la competencia. Mientras algunos planteles pudieron mantener una rutina más estable cerca de sus bases de entrenamiento, otros debieron afrontar extensos desplazamientos entre ciudades e incluso países.

La selección de Inglaterra , dirigida por Thomas Tuchel , fue la que más sufrió el impacto de la logística del Mundial 2026. Aunque estableció su concentración en Kansas City , los Tres Leones no disputaron ningún encuentro en esa localidad durante el torneo.

El conjunto inglés tuvo que trasladarse para jugar en Dallas, Boston, Nueva Jersey, Atlanta, Ciudad de México y Miami , acumulando un total de 20.600 kilómetros recorridos antes de las semifinales.

La constante movilidad representó un desgaste extra para un plantel que igualmente logró mantenerse competitivo y alcanzar la instancia decisiva. Con figuras como Jude Bellingham y Harry Kane, Inglaterra buscará ahora superar ese esfuerzo acumulado para llegar a la final.

Inglaterra combinó vuelos entre varias ciudades norteamericanas en su camino hacia las semifinales.

España y un recorrido de costa a costa

La selección española también atravesó un camino exigente en materia de traslados. El equipo conducido por Luis de la Fuente tuvo su base en Chattanooga, Tennessee, desde donde realizó distintos movimientos durante la fase de grupos y las eliminatorias.

La Roja viajó a Atlanta para enfrentar a Cabo Verde y Arabia Saudita, además de trasladarse hasta Guadalajara, México, para cerrar la primera etapa del Mundial ante Uruguay.

España avanzó entre los cuatro mejores luego de afrontar un exigente itinerario entre las sedes del torneo.

Argentina y una estrategia para controlar el desgaste

La Selección argentina diseñó una planificación que buscó reducir los efectos de los traslados durante el torneo. El equipo de Lionel Scaloni inició su estadía en Kansas City, donde debutó ante Argelia y desde allí realizó viajes a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania.

Luego de quedarse con el primer puesto de su grupo, la Albiceleste trasladó su concentración al predio del Inter Miami para preparar el partido contra Cabo Verde y utilizó esa base para el viaje a Atlanta frente a Egipto.

Después de los cuartos de final ante Suiza, el plantel regresó a Kansas City y desde allí viajará nuevamente a Atlanta para la semifinal contra Inglaterra. Ese recorrido dejó un acumulado de 8.025 kilómetros.

Argentina alcanzó las semifinales tras recorrer distintas sedes de Estados Unidos durante el Mundial 2026. @anpic4k

Francia tuvo el camino más cómodo en la logística

En el otro extremo aparece Francia, que logró atravesar el Mundial con una ventaja importante en cuanto a los desplazamientos. El equipo de Didier Deschamps estableció su base en Waltham, Massachusetts, cerca de Boston, y durante las primeras cinco rondas nunca tuvo que alejarse más de 435 kilómetros de su concentración.

Los franceses aprovecharon la organización del calendario y repitieron sedes como Nueva Jersey, Filadelfia y Boston tanto en la fase de grupos como en la etapa eliminatoria.

Francia completó un extenso recorrido por Estados Unidos, México y Canadá antes de meterse en las semifinales. Cuenta de X: @equipedefrance

Recién para la semifinal ante España en Dallas, el seleccionado francés afrontó su viaje más extenso del torneo. Hasta ese momento, había acumulado apenas 5.500 kilómetros, una cifra muy inferior a la de otros semifinalistas.

Los recorridos muestran que en un Mundial marcado por las grandes distancias, la planificación fuera de la cancha también puede convertirse en un factor importante para llegar en mejores condiciones a la definición.