"El Partido": mucho más que un documental de fútbol

Con archivos inéditos y testimonios clave, el documental reconstruye el histórico Argentina-Inglaterra del ’86 y todo lo que representó dentro y fuera de la cancha.

Exhaustivo, atrapante y a veces conmovedor, “El Partido” , de Juan Cabral y Santiago Franco , es mucho más que un documental sobre fútbol. Es una mirada sobre la historia de dos países, sobre el carácter de los pueblos y el dolor de una guerra .

Es también un curioso registro de las casualidades que deciden nuestro destino y, por supuesto, una demostración de talento y esfuerzo de dos cineastas, sus productoras y montajistas, junto a los cinco rastreadores de archivos que, a lo largo de un año entero, buscaron los pequeños detalles olvidados junto a las imágenes más transitadas.

Así aparece, por ejemplo, el detalle de una periodista inglesa de televisión recriminándole públicamente a Margaret Thatcher por el hundimiento del “Belgrano” y la cruel respuesta de la funcionaria, hablando con voz suave y mirada desafiante al mismo tiempo.

Otras perlas incluyen a Maradona cantando con Freddie Mercury en Vélez 1981 (cuando se puso la camiseta inglesa), haciendo un gol con la mano en un partido local antes de 1986, o negándose terminantemente a hablar de política en México . Quizá esto último se debiera a que algunos todavía le recriminaban haber estrechado la mano de Videla en 1979, aunque ese fue simplemente un gesto cumplido por todos los chicos del Sub-20 durante una visita oficial a Casa Rosada .

El registro también rescata la voz de un mexicano gritando “¡Arriba las Malvinas!” en la puerta del Estadio Azteca , donde la policía confiscó pancartas de odio y los barrabravas se pelearon a trompadas con los hooligans. El 14 de junio de 1982 había terminado la Guerra. El 22 de junio de 1986 , apenas cuatro años y una semana más tarde, fue el partido.

De las páginas de Burgo a la pantalla

“Finalmente, a las 12 en punto del mediodía en el Distrito Federal, a las 2 de la tarde en Malvinas, a las 3 en Buenos Aires y las 7 en Londres, el 22 de junio de 1986 comienza un partido que, a medida que se aleja en el tiempo, se transforma, cada vez más, en una venganza patriótica, en un triunfo del Ejército de los Andes, en un apéndice poético de Las Malvinas”.

Así escribe el periodista deportivo Andrés Burgo en su libro “El Partido”, publicado en marzo de 2016. Ahora sale una nueva edición y se estrena la película del mismo título basada en el libro, al que enriquece y potencia con el poder indiscutible del cine bien hecho.

el partido

Así se refrescan los episodios más funestos en nuestra relación con el Imperio Británico desde 1690 en adelante, y los más desagradables, como la expulsión de Rattin en 1966 y su gesto desafiante al salir de la cancha. Pero también se recuerda la llegada del fútbol a estos lares gracias a los inmigrantes ingleses, sobre todo los que vinieron como trabajadores ferroviarios (y habría que recordar también al profesor Alexander Watson Hutton, que lo impulsó en las escuelas y creó la primera liga argentina).

El camino a la gloria y la mística de Bilardo

La Guerra toca de cerca. Burruchaga, convocado como reservista. La inquietud por un posible Argentina-Inglaterra en el Mundial 82 (que por suerte no se dio) y Maradona expulsado por un planchazo contra el brasileño Batista (después confesó que quería pegarle a Falcao pero erró el blanco).

Y luego, un nuevo director técnico para un seleccionado en quien pocos creían. Ahí empieza el capítulo Bilardo: las obsesiones, los métodos y la preclara inteligencia del Doctor Carlos Salvador Bilardo. Curiosamente, tampoco los ingleses creían en sus jugadores ni en su nuevo DT. Otra casualidad: ambos equipos comenzaron perdiendo 3 a 0 en sus respectivas presentaciones previas.

De a poco se llega al momento en que los 22 jugadores salen del túnel. Y ahí aumentan las vueltas del destino: las estrellas Keegan y Robson desafectadas por lesiones; el árbitro marroquí y el lineman búlgaro que no vieron —o no quisieron ver— la mano; el defensor inglés indeciso porque ya tenía una amarilla; Olarticoechea incorporado a su pesar, evitando de modo milagroso el empate en el último minuto. Y, por supuesto, los dos goles de Maradona, que llegan con el debido suspenso: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, contados al detalle con emoción, nostalgia y admiración por ingleses y argentinos.

Un cierre sin rencores

Esto es decisivo. Andrés Burgo ya había consultado para su libro a todos los ingleses que pudo; no le bastaba con escuchar a los locales. Ahora la película reúne a protagonistas como John Barnes, Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti, Gary Lineker, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton y Jorge Valdano.

Vemos primeros planos de rostros en blanco y negro, con arrugas. Recuerdos, confesiones, chistes y también algunos reproches. El fair play choca con la "viveza criolla". “Para nosotros la viveza es un valor”, explica Valdano mientras desarrolla el concepto. Más adelante, como una síntesis de unión, sin rencores ni soberbia, los veteranos se ponen a jugar al metegol y Valdano recita el poema “Juan López y John Ward” que Borges publicó en Clarín apenas terminada la guerra.

Para quienes deseen profundizar, además de “El Partido” se puede consultar “Así ganamos: La verdadera lucha por la Copa”, de Carlos Salvador Bilardo. Más difíciles de conseguir son las autobiografías de John Barnes y Peter Beardsley.

Los poemas “Juan López y John Ward” y “Milonga del muerto” (musicalizada por Sebastián Piana y estrenada por Eduardo Falú), que Borges publicó en 1982 sobre Malvinas, se encuentran en su último libro, “Los conjurados”.

Para el final: Inglaterra y Argentina volvieron a enfrentarse en 1998, durante el Mundial de Francia. Ganó Argentina por penales. Pero esa ya es otra historia.

“El Partido” (Argentina-España, 2026); Dir.: Juan Cabral y Santiago Franco; documental. Disponible en cines.