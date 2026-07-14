Lionel Scaloni vs Thomas Tuchel: dos estilos opuestos por un lugar en la final del Mundial 2026

El argentino, de perfil sereno y emocional, y el alemán, intenso y pragmático, se enfrentan en un duelo que define mucho más que un partido: también dos formas de entender el fútbol.

La semifinal del Mundial 2026 entre la Argentina e Inglaterra no solo enfrenta a dos selecciones con historia y rivalidad, sino también a dos entrenadores con estilos completamente opuestos . Por un lado, Lionel Scaloni , símbolo de la calma y la reconstrucción futbolística. Por el otro, Thomas Tuchel , un técnico de impacto inmediato, carácter volcánico y obsesión por el resultado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cruce en Atlanta pondrá frente a frente dos modelos de conducción que marcaron el camino de sus equipos hasta esta instancia. Solo uno llegará a la final , pero ambos ya dejaron su sello.

Desde su llegada en 2018, Lionel Scaloni transitó un camino que comenzó con dudas y críticas. Sin experiencia previa como entrenador principal, asumió en un contexto adverso, con una selección golpeada y sin títulos en más de dos décadas.

Sin embargo, con un perfil bajo y un enfoque colectivo, logró construir un proyecto sólido. Acompañado por nombres como Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel , impulsó una idea clara: recuperar la esencia del fútbol argentino , priorizando el buen trato de la pelota y la creatividad.

Esa identidad, sumada a un equipo estructurado alrededor de Lionel Messi , derivó en una etapa histórica: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial de Qatar 2022 y Copa América 2024 . Más allá de los títulos, Scaloni consolidó un grupo con fuerte sentido de pertenencia y equilibrio emocional.

Lionel Scaloni en la victoria 3-1 de Argentina ante Suiza. @Argentina

Su estilo fuera del campo también lo define: mesurado, reflexivo y emocional, no oculta sus sentimientos y suele conmoverse tras cada logro.

Tuchel, intensidad y resultados

En la vereda opuesta aparece Thomas Tuchel. El alemán asumió en 2024 con un objetivo concreto: llevar a Inglaterra nuevamente a lo más alto del fútbol mundial. Su trayectoria en clubes como Chelsea, PSG, Bayern Múnich y Borussia Dortmund lo respalda como un técnico de élite.

Su propuesta combina flexibilidad táctica, vocación ofensiva y resultados inmediatos. No es un entrenador de procesos largos, sino de impacto rápido. De hecho, en su primera temporada con Chelsea conquistó la Champions League, marcando su capacidad para transformar equipos en poco tiempo.

Con Inglaterra, su camino no estuvo exento de tensiones. Su personalidad intensa se traduce en constantes gestos desde el banco, declaraciones directas y decisiones fuertes, como dejar fuera a figuras importantes. Incluso protagonizó cruces con jugadores como Jude Bellingham, reflejo de su carácter exigente.

A pesar de un rendimiento irregular en lo futbolístico, el equipo encontró respuestas en momentos clave. Los goles de Harry Kane y Bellingham sostienen a un conjunto que está a un paso de la final.

En este contexto, el duelo entre la Argentina e Inglaterra trasciende lo táctico. Es también un enfrentamiento entre la construcción paciente y la urgencia por ganar, entre la serenidad y la intensidad. Dos caminos distintos que confluyen en un mismo objetivo: disputar la final del Mundial 2026.