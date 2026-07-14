Flávio Bolsonaro acusa al juez Moraes de intentar interferir en las elecciones de Brasil + Agregar ámbito en









La sanción llegó tras la difusión de una carta manuscrita del exgobernador bajo arresto domiciliario, quien tiene vetado el contacto con el exterior.

Flávio Bolsonaro acusa al juez Moraes de intentar influir en las elecciones de Brasil.

En un escenario de creciente polarización política y judicial en Brasil, la controversia se desató luego de que el senador Flávio Bolsonaro, integrante del derechista Partido Liberal, difundiera en sus redes sociales un manuscrito redactado por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en el cual el exmandatario ratificaba el respaldo a la precandidatura de su hijo y llamaba a mantener la cohesión dentro del ala conservadora.

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La reacción de la justicia no se hizo esperar y el magistrado adoptó la medida restrictiva bajo el argumento de que el exgobernador, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, tiene estrictamente prohibido realizar este tipo de declaraciones públicas.

Ante esta decisión, el legislador y aspirante presidencial arremetió contra el juez al asegurar que "Moraes usa una justificación burda, como es la carta del presidente Bolsonaro que yo divulgué en mis redes; eso es desproporcionado, no es razonable, está claro que intenta interferir en las elecciones".

El parlamentario cuestionó abiertamente la imparcialidad y la coincidencia temporal de la sanción de cara al proceso electoral, señalando que "no es casual que Moraes impida al presidente Bolsonaro hablar con su hijo por 90 días, o sea, hasta después del primer turno de las elecciones. ¿Alguien cree que es coincidencia?".

Escenario de creciente polarización política y judicial en Brasil. Flávio Bolsonaro denuncia allanamiento y alerta sobre plan para encarcelar a su padre Según la lectura de Flávio, este fallo está directamente ligado al reciente allanamiento realizado la semana pasada en la residencia del expresidente en busca de armamento, argumentando que el juez solo busca un "pretexto" para enviar de vuelta a la cárcel de Papuda al principal referente de la oposición conservadora.

Además, durante una transmisión en vivo el miércoles por la noche, el precandidato volvió a denunciar una supuesta persecución judicial contra los procesados por los hechos de enero de 2023, asegurando con firmeza: "Voy a honrar al presidente Bolsonaro y a todos los perseguidos por el 8 de enero. Y el presidente Bolsonaro va a colocar la faja presidencial en mí".