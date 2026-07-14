Roberto Mariani, ayudante de Bilardo en el Mundial de 1986, reveló detalles íntimos del histórico partido ante Inglaterra + Agregar ámbito en









Uno de los ayudantes técnicos de la Selección argentina en 1986 recordó cómo fue enfrentar a Inglaterra en aquella Copa del Mundo, a horas del enfrentamiento que tendrá el equipo de Scaloni en Estados Unidos ante el mismo rival.

Roberto Mariani, ayudante de Bilardo en el Mundial de 1986, reveló detalles íntimos del histórico partido ante Inglaterra

En la antesala de la histórica semifinal de una Copa del Mundo que jugarán Argentina e Inglaterra, en Estados Unidos, se van sumando voces que le dan más condimento al partido de este miércoles.

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En ese contexto, esta mañana habló Roberto Mariani, entrenador y ayudante técnico de Carlos Bilardo en los Mundiales de 1986 y 1990, en "Total Normalidad" quien recordó el épico partido ante Inglaterra en el Estadio Azteca.

"Bilardo era muy inteligente y sabía que no se podía politizar el tema. Dentro de cada uno estaban las consecuencias de lo ocurrido en Malvinas, pero en ese aspecto fue muy previsor y trato de que se pensara fundamentalmente en el fútbol", comenzó al recordar aquellos cuartos de final de 1986.

"Individualmente se sentía este clima, pero había que sustraerse para tener un rendimiento acorde. Eso pretendía Bilardo y así lo interpretaron los jugadores", agregó sobre cómo vivieron la previa.

"Diego arengó en la previa del partido con Malvinas, pero con mucho tacto. Era muy inteligente como jugador y como persona", reveló Mariani. "Diego dijo que era un partido muy especial por la carga emotiva que tenía y así se jugó, fue de los mejores del torneo. No sólo por Diego, sino por todo el equipo", aseguró al respecto.

"Fue el mejor partido del Mundial porque dio las pautas para salir campeones", reconoció. Diego en el épico partido ante Inglaterra en el estadio Azteca. Más declaraciones de Mariani sobre Maradona y aquel histórico triunfo ante Inglaterra en 1986 "Trabajar con Diego fue maravilloso. El que tuvo oportunidad de conocerlo sabe que era un ser humano muy especial que se preocupaba por sus semejantes"

"El rol de Diego era fundamental y había otros actores que contribuían a lo perfecto que tiene que tener una familia"

"Ese día todos nos levantamos más temprano de lo habitual para estar preparados y bien provisto del temple que tenemos los argentinos"

"Maradona comía sandwich de mortadela en las noches, en el desayuno cuidaba metódicamente su físico"

"Diego en el '86 entrenaba el doble de lo que se debía entrenar. Él sabía que era su Mundial y logró ser el mejor del mundo como se había propuesto"

"Hubo muchas preguntas al respecto del gol con la mano. Fue difícil de detectar en ese momento porque Diego era muy ágil y saltaba como un canguro"

"El gol con la mano fue una viveza criolla bien empleada por Diego en ese momento"

"Si el árbitro no lo había visto, no lo vio nadie. Sirvió para que después se diera el gol más lindo del mundo"

"Estaba en el banco con el segundo gol de Maradona. Diego consiguió el logro más lindo de un jugador de fútbol"