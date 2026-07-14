Gran Hermano Generación Dorada: el participante eliminado que generó sorpresa + Agregar ámbito en









Se trató de uno de los jugadores con mayor protagonismo en las últimas semanas. Actualmente quedan 16 participantes en competencia.

En las últimas semanas, la competencia ya había tenido eliminaciones, expulsiones y abandonos.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada despidió a un nuevo participante en su la 21.° gala de eliminación, transmitida este lunes. Se trató de Manuel Ibero, quien quedó afuera de la casa por decisión del público luego de caer en el esperado versus frente a Luana Fernández.

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Los primeros en salir de placa habían sido Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Mariela Prieto, mientras que durante la gala del lunes también aseguraron su permanencia:

Juan Carlos López (0,1% de los votos);

Emanuel Di Gioia (0,4%);

Yisela "Yipio" Pintos (0,8%);

Sol Abraham (19,9%); Gran Hermano: Manuel Ibero fue eliminado Este lunes, la definición quedó reducida a un mano a mano entre Luana Fernández y Manuel Ibero, uno de los jugadores con mayor protagonismo en las últimas semanas. Finalmente, cerca de las 23.30, Santiago del Moro anunció que el público había decidido la salida de Manuel. "La salida de Manu dejó a todos en shock", sostuvo el canal en su Instagram.

Antes de cruzar la puerta de la casa más famosa del país, Manuel se mostró emocionado y aseguró que se marcha conforme con su paso por el reality: “Un placer coincidir con todos, los aprecio a todos, han formado parte de 141 días de mi vida. Me voy en paz, muy feliz. Espero afuera poder conocerlos en profundidad a todos.”

View this post on Instagram Luego dejó una frase que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales: “Los caretas no llegan lejos, los falsos tampoco”. Tras sus palabras, Gran Hermano le agradeció por el tiempo compartido dentro de la casa. La salida de Manuel llega cuando el juego entra en su etapa decisiva y cada gala tiene mayor impacto en la definición del certamen.

En las últimas semanas, la competencia ya había tenido eliminaciones, expulsiones y abandonos que modificaron la estrategia de los participantes, por lo que cada voto del público adquiere un peso determinante. Quiénes siguen en Gran Hermano Generación Dorada Con la eliminación de Manuel, que se suma a la salida días atrás de Andrea del Boca, ahora quedan 16 jugadores en competencia: Solange "Sol" Abraham;

Emanuel Di Gioia;

Pincoya;

Juani Car;

Cinzia Francischiello;

Yanina Zilli;

Luana Fernández;

Tamara Paganini;

Charlotte Caniggia;

Matías Hanssen;

Sebastián Cola;

Juan Carlos López;

Steffy "Campanita" Pereira;

Mariela Pietro;

Alejandra Majluf;

Yisela "Yipio" Pintos;

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