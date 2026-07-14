Francia y España definen al primer finalista del Mundial 2026: horario, TV y posibles formaciones

La primera semifinal del Mundial 2026 se disputará este martes en Dallas, con un lugar en la definición del título en juego.

Francia y España buscarán este martes en Dallas el primer boleto a la final del Mundial 2026.

Francia y España disputarán este martes la primera semifinal del Mundial 2026 con el objetivo de conseguir un lugar en la gran final. El encuentro comenzará a las 16 (hora de Argentina) en el AT&T Stadium de Dallas , será arbitrado por el salvadoreño Iván Barton.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Dallas , comenzará a las 16 (hora de Argentina) y contará con el arbitraje de Iván Barton , de El Salvador. La transmisión estará a cargo de DSports, TV Pública y Disney+ Premium .

El seleccionado dirigido por Didier Deschamps arriba a esta instancia como uno de los equipos de mayor rendimiento del certamen. Los franceses dominaron el Grupo I con autoridad y mantuvieron ese nivel durante toda la fase eliminatoria, en la que superaron sin sobresaltos a cada uno de sus rivales para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

En su recorrido por el Mundial, Francia venció 3-1 a Senegal , 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega en la fase de grupos. Luego eliminó 3-0 a Suecia , 1-0 a Paraguay y 2-0 a Marruecos , resultados que consolidaron su candidatura al título gracias a un funcionamiento sólido tanto en ataque como en defensa.

Las principales figuras del conjunto francés son Kylian Mbappé , máximo goleador del torneo junto a Lionel Messi con ocho tantos , Michael Olise , líder en asistencias con cinco pases gol , y Ousmane Dembélé , autor de cinco goles y tres asistencias . La combinación de experiencia e individualidades convierte a los vigentes subcampeones del mundo en uno de los equipos más difíciles de superar.

Kylian Mbappé llega como uno de los máximos goleadores del torneo y será la principal amenaza del conjunto francés.

¿Cómo llega España a la semifinal?

Del otro lado estará una España que fue creciendo con el correr de la competencia. El equipo de Luis de la Fuente comenzó su participación con un empate sin goles frente a Cabo Verde, pero luego levantó su nivel con una goleada 4-0 sobre Arabia Saudita y una victoria 1-0 ante Uruguay para avanzar a la fase eliminatoria.

En los cruces directos, la Roja eliminó 3-0 a Austria en 16avos de final, derrotó 1-0 a Portugal en octavos y superó 2-1 a Bélgica en cuartos. En los dos últimos partidos, Mikel Merino fue decisivo al marcar los goles de la victoria pocos minutos después de ingresar desde el banco de suplentes.

España eliminó a Austria, Portugal y Bélgica para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Con Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo y Mikel Oyarzábal entre sus principales cartas, España buscará regresar a una final del Mundial y ratificar el crecimiento que mostró a medida que avanzó el torneo.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz o Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzábal. DT: Luis de la Fuente.