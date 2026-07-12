Así fueron los goles de la Selección argentina ante Suiza para avanzar a las semifinales del Mundial 2026

El conjunto Albiceleste ganó 3-1 y avanzó a la siguiente instancia. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez marcaron los goles del equipo de Lionel Scaloni.

La Selección argentina volvió a superar un partido cargado de tensión y derrotó 3-1 a Suiza en tiempo suplementario para clasificarse a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará a Inglaterra.

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Alexis Mac Allister abrió el marcador a los 10 minutos con un cabezazo, luego de un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi. Dan Ndoye igualó para el conjunto europeo en el complemento y obligó a disputar el alargue.

Con Suiza replegada y con un jugador menos por la expulsión de Breel Embolo, Argentina encontró la diferencia sobre el cierre. Julián Álvarez convirtió el 2-1 a los 112 minutos y Lautaro Martínez sentenció el resultado a los 121 para asegurar la clasificación entre los cuatro mejores del torneo.

A los 10 minutos, Messi ejecutó un tiro de esquina hacia el primer palo y Mac Allister se anticipó a la defensa europea . El mediocampista conectó un cabezazo que cambió la trayectoria de la pelota y dejó sin reacción al arquero Gregor Kobel para establecer el 1-0.

El gol le permitió a Argentina manejar el desarrollo durante buena parte del primer tiempo. Suiza intentó reaccionar y tuvo una ocasión clara por medio de Embolo, pero entre Rodrigo De Paul y Emiliano Martínez evitaron la igualdad.

En el segundo tiempo, Argentina retrocedió varios metros y permitió que el conjunto suizo se acercara con mayor peligro al área de Emiliano Martínez. El arquero argentino respondió con dos atajadas consecutivas, aunque a los 67 minutos no pudo evitar el empate. Ndoye rompió la última línea defensiva y definió contra un palo para marcar el 1-1.

Julián Álvarez destrabó el partido en el alargue

Suiza se replegó por completo durante el suplementario y acumuló futbolistas cerca de su área para sostener la igualdad. Argentina tomó el control de la pelota, aunque tuvo dificultades para encontrar espacios.

Cuando la definición por penales comenzaba a aparecer como una posibilidad concreta, Julián Álvarez convirtió el 2-1 a los 112 minutos y desató el festejo argentino en Kansas City.

El delantero volvió a aparecer en un momento decisivo y consiguió romper la resistencia de Kobel para acercar a la Selección a las semifinales.

Lautaro Martínez sentenció la clasificación

Con la obligación de buscar el empate y un futbolista menos, Suiza adelantó sus líneas durante los últimos minutos y dejó espacios en defensa.

Argentina aprovechó el escenario y, a los 121 minutos, Lautaro Martínez marcó el 3-1 definitivo para liquidar el encuentro y terminar con cualquier intento de reacción del conjunto europeo.

El gol del delantero selló una nueva clasificación de la Selección argentina, que volvió a imponerse en un partido exigente y se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026.