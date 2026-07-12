Festejos en el Obelisco tras la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026

Hinchas se concentran en el centro porteño con banderas, camisetas y cánticos luego del triunfo por 3-1.

El Obelisco vuelve a ser escenario de los festejos de los hinchas argentinos, que se acercan al centro porteño para celebrar la clasificación de la Selección a las semifinales del Mundial 2026.

Con camisetas, banderas y cánticos, los simpatizantes se concentran alrededor del monumento después del triunfo por 3-1 ante Suiza en el alargue. Las imágenes muestran una nueva postal celeste y blanca en la Ciudad de Buenos Aires.

La celebración comenzó apenas finalizó el encuentro y continúa durante la madrugada, mientras más personas se suman a los festejos por una nueva clasificación del equipo de Lionel Scaloni, que volvió a meterse entre los cuatro mejores del torneo y ahora enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

La Selección argentina derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 , instancia en la que enfrentará a Inglaterra.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni había comenzado en ventaja gracias a un gol de Alexis Mac Allister en el primer tiempo, pero Dan Ndoye empató en el complemento y llevó la definición al alargue. En el tramo decisivo aparecieron Julián Álvarez , a los 112 minutos, y Lautaro Martínez , a los 121, para sellar la clasificación albiceleste en Kansas City.

Suiza terminó con diez futbolistas por la expulsión de Breel Embolo, quien vio la segunda tarjeta amarilla luego de que el VAR advirtiera una simulación dentro del área argentina.

El arranque mostró a Suiza con intención de presionar y manejar la pelota, aunque Argentina encontró rápido la ventaja en una de sus primeras aproximaciones. A los 10 minutos, Lionel Messi ejecutó un tiro de esquina al primer palo y Mac Allister se anticipó a su marca con un cabezazo que descolocó a Gregor Kobel para establecer el 1-0.

Ya en el segundo tiempo, Argentina tuvo una chance para ampliar la diferencia, pero luego comenzó a replegarse y le permitió a Suiza adelantarse en el campo. Emiliano Martínez respondió con dos atajadas importantes, aunque a los 67 minutos no pudo sostener la ventaja: Ndoye rompió la última línea defensiva y definió contra un palo para el 1-1.

Poco después llegó una de las acciones que condicionó el desarrollo del encuentro. Embolo cayó dentro del área y el árbitro sancionó una supuesta falta de Paredes, pero fue advertido por el VAR. Tras revisar la jugada, revirtió su decisión, amonestó al delantero suizo por simulación y, como ya estaba amonestado, le mostró la segunda amarilla y la tarjeta roja.

Con un hombre más, Argentina fue en busca de la victoria antes del cierre del tiempo reglamentario. Mac Allister volvió a avisar con un cabezazo y Messi estuvo cerca con un remate desde afuera del área, pero el empate se mantuvo y el partido se fue al suplementario.

Julián Álvarez lo destrabó y Lautaro Martínez lo liquidó

En el alargue, Argentina asumió definitivamente el protagonismo ante una Suiza replegada y con diez futbolistas. Thiago Almada protagonizó la primera aproximación con un remate desde la puerta del área, pero Kobel controló sin problemas.

Cuando el partido parecía encaminarse a los penales, apareció Julián Álvarez. A los 112 minutos, el delantero marcó un golazo para el 2-1, en un momento clave para destrabar una historia que se había complicado más de la cuenta para la Selección.

Ya en el cierre, con Suiza volcada en ataque y dejando espacios, Argentina encontró el golpe definitivo. A los 121 minutos, Lautaro Martínez convirtió el 3-1 y terminó de asegurar la clasificación a semifinales.