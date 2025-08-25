Derrota de la Selección argentina de básquetbol ante República Dominicana terminó en escándalo con golpes







Tras ser derrotados en la AmeriCup, los jugadores de la Selección argentina de básquetbol se tomaron a trompadas contra sus pares dominicanos.

La pelea a piñas entre la Selección Argentina de básquetbol contra República Dominicana

En el marco de la segunda fecha de la AmeriCup 2025, la Selección Argentina de básquet sufrió una agónico derrota ante República Dominicana, en un partido cargado de emociones. La tensión escaló a tal altura que, tras el final, los jugadores de ambos equipos se agarraron a piñas.

Según informaron desde Nicaragua, Gonzalo Bressan se retiró con sangre en el rostro. Se espera un comunicado oficial de FIBA sobre esta situación.

pelea argentina dominicana El equipo nacional perdió por 84-83 ante los dominicanos en tiempo suplementario. El resultado complica el panorama argentino en el torneo, por lo que ahora deberá buscar la clasificación a cuartos de final este lunes a las 18:40 ante Colombia.

El encuentro fue parejo y disputado durante los 45 minutos. El equipo dirigido por Pablo Prigioni se sostuvo gracias a las actuaciones de Gonzalo Corbalán (máximo goleador argentino con 20 puntos y 7 asistencias) y Nicolás Brussino. A pesar de esto, el dominio de República Dominicana en los rebotes ofensivos complicó el desarrollo.

El cierre del tiempo regular fue dramático: un triple clave de José Vildoza (16 puntos y 10 asistencias) empató el marcador, pero el base no logró lanzar a tiempo en la última posesión, llevando el juego al suplementario. En el tiempo extra, la paridad se mantuvo hasta el final. Dominicana tomó una ventaja mínima, y los intentos de triple de Vildoza y el tiro final de Juani Marcos no ingresaron, sellando la victoria para el conjunto caribeño, con David Jones como goleador dominicano (20 puntos).

Tras el final, se vivieron momentos de tensión con empujones entre jugadores, reflejo de lo caliente y disputado que fue el encuentro. Argentina ahora deberá buscar la clasificación en su próximo partido, cuando se enfrente a Colombia en la tercera fecha del torneo.