Gran Premio de Países Bajos: a qué hora y dónde ver la próxima carrera de Franco Colapinto







Los pilotos vuelven a la pista en el Circuito de Zandvoort luego del receso veraniego que tuvo a todos los fans en vilo.

La Fórmula 1 vuelve a ísta en el Gran Premio de Paises Bajos.

El Circuito de Zandvoort recibe nuevamente a la Fórmula 1 para la disputa del Gran Premio de Países Bajos. Esta fecha marca el regreso del gran circo tras el receso veraniego. Durante este descanso, los pilotos aprovecharon para desconectarse, como fue el caso de Franco Colapinto, quien compartió momentos con amigos y familiares e incluso para entrenar. La segunda mitad de la temporada 2025 promete ser decisiva, con carreras clave que definirán el ganador del campeonato mundial.

El evento se desarrollará entre el 29 y el 31 de agosto, con la carrera principal programada para el domingo 31. El trazado neerlandés, famoso por sus curvas desafiantes y su atmósfera vibrante con las tribunas vestidas de naranja, pondrá a prueba a los pilotos en una de las fechas más esperadas del calendario.

circuito-de-zandvoort-gran-premio-de-los-paises-bajos- Lo que tenés que saber para el GP de Países Bajos El campeonato 2025 muestra a McLaren como líder absoluto, con Oscar Piastri y Lando Norris dominando la tabla de pilotos. Max Verstappen, triple campeón, ocupa el tercer lugar con una temporada irregular para Red Bull. Alpine llega a Zandvoort con la necesidad de sumar puntos tras un desempeño decepcionante en Hungría, donde ni Colapinto ni Pierre Gasly lograron figurar en zonas de puntuación.

El circuito exige buena tracción y estabilidad en curvas medias, donde la estrategia de neumáticos y la posición en la clasificación serán determinantes. Colapinto buscará recuperarse tras el accidente en los tests de Hungaroring, aprovechando las características del trazado neerlandés para mejorar su rendimiento.

Días y horarios del Gran Premio de Países Bajos El cronograma para seguir la actividad de Colapinto en Países Bajos:

Viernes 29/8 Práctica 1: 7.30 hs

Práctica 2: 11.00 hs Sábado 30/8 Práctica 3: 6.30 hs

Clasificación: 10.00 hs Domingo 31/8 Carrera: 10.00 hs