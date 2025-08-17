Lionel Messi y su fatídico debut con la Selección argentina hace 20 años: alegría y expulsión récord







El joven rosarino venía de brillar en el Mundial Sub 20 en Países Bajos, siendo figura y goleador.

Messi, en el momento que es expulsado tras su debut en la Selección

El 17 de agosto de 2005 quedará marcado en la historia del fútbol argentino. Ese día, Lionel Messi hizo su debut en la Selección mayor frente a Hungría, entrando por Lisandro López a los 18 minutos del segundo tiempo. Los narradores no podían ocultar la emoción: “Sale Lisandro López, hace su debut Lionel Messi, señores”. Sin embargo, la alegría se tornó en frustración: Messi estuvo apenas 43 segundos en cancha antes de recibir una tarjeta roja.

El joven rosarino, de 18 años, venía de brillar en el Mundial Sub 20 en Países Bajos, siendo figura y goleador. La expectativa por verlo con la camiseta de la Mayor era enorme, y las comparaciones con Diego Maradona, inevitables. Como aquel debut de Maradona ante Hungría en La Bombonera, Messi enfrentaba un amistoso europeo, aunque con un final muy distinto.

El árbitro Markus Merk no dudó: Vilmos Vanczák lo tomó de la camiseta y Messi, en un reflejo natural, dejó volar el brazo. Roja inmediata. En el vestuario, la Pulga estuvo más de media hora entre lágrimas y desconcierto. Tocalli, ayudante de José Pekerman, y el cuerpo médico intentaron calmarlo: “Son cosas del fútbol. Tu futuro está asegurado”, le dijeron.

Lionel Messi y su fatídico debut con la Selección argentina hace 20 años Sus compañeros, Sorín, Scaloni, Heinze y otros, fueron a buscarlo, conteniéndolo y asegurándole que este error arbitral no definiría su camino. Años después, Messi recordaría: “A lo sumo era amarilla, tenía 18 años, pensé ‘entré y me echaron, no vuelvo más’”.

Lisandro López también quedó en la historia por haberle cedido su lugar. “Le hice el pase y lo echaron, je. Pero Leo entró por mí”, relató en 90 Minutos de Fútbol. Lucas Bernardi coincidió: “Messi lloraba, pero le dijimos que se quedara tranquilo, su futuro estaba asegurado”.

debut messi.jpg Sus compañeros, Sorín, Scaloni, Heinze y otros, fueron a buscarlo, conteniéndolo y asegurándole que este error arbitral no definiría su camino. Ese debut fugaz y doloroso fue solo el comienzo de una trayectoria única con la Albiceleste, un capítulo que demuestra que incluso los más grandes enfrentan obstáculos al inicio de su camino. Y aunque aquel árbitro alemán, Markus Merk, se ganó cierta fama por la jugada, la historia recuerda sobre todo al joven Messi, que apenas 43 segundos bastaron para marcar el inicio de su leyenda.