La confianza en el gobierno de Javier Milei cayó 13,6% y tocó el nivel más bajo desde su asunción

El índice de la Universidad Di Tella reflejó una caída del 13,6%. Se trata del peor número de la administración actual.

La confianza en el gobierno de Javier Milei se desplomó 13,6% en agosto hasta los 2,12 puntos y cayó al nivel más bajo de la gestión actual. Además, se contrajo 16,5% interanual.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella publicó este lunes un nuevo relevamiento de su Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) , serie que comenzó en noviembre de 2001 y que se realiza en base a una encuesta de opinión pública a nivel nacional de la consultora Poliarquía, el cual mide en una escala de 0 a 5.

En su última edición, el ICG volvió a mostrar una retracción porcentual intermensual respecto a julio que lo retrotrajo por debajo incluso de septiembre del año pasado, cuando cayó a 2,16.

Con el nuevo valor, la media del ICG durante los 20 meses de gobierno de Milei se ubicó en 2,48 puntos, por debajo del ICG promedio para el mismo período del gobierno de Mauricio Macri (2,58), y considerablemente por encima del de Alberto Fernández en esos 20 meses (2,17).

"En relación con el mes anterior, la variación del ICG fue negativa en sus cinco componentes: la Honestidad de los funcionarios (2,54 puntos, -9,9%); la Capacidad para resolver los problemas del país (2,46 puntos, -14,6%); la Eficiencia en la administración del gasto público (2,10 puntos, -13,2%); la Evaluación general del gobierno (1,78 puntos, -12,8%); y por último, la Preocupación por el interés general (1,73 puntos, -18,2%)", informó la Escuela de Gobierno.

indice confianza gobierno agosto2

En el desagregado del ICG por género, continua la regularidad propia del periodo de Javier Milei. En agosto fue mayor entre los hombres (2,42 puntos, con una variación negativa del 8,3%) que entre las mujeres (1,80 puntos, con una caída mayor, del 20,0%).

En contraste con los meses anteriores, el ICG de agosto no mostró diferencias significativas entre grupos etarios. "Registró su valor máximo en el segmento conformado por personas mayores de 50 años (2,16 puntos, con una disminución del 14,6%). Luego se ubicó el segmento de jóvenes de entre 18 y 29 años, que solía tener el ICG más alto en meses anteriores (2,11 puntos, con un fuerte descenso, del 24,4%). Por último, se encuentra el segmento de personas de entre 30 y 49 años (2,08 puntos, con una variación negativa de 8,0%)", informaron.

indice confianza gobierno agosto3

En lo que respecta al nivel educativo, el valor del ICG de agosto "fue mayor entre quienes alcanzaron la educación terciaria y/o universitaria (2,31 puntos, con un decrecimiento del 7,6%)". En tanto que les siguen quienes alcanzaron hasta la educación secundaria (1,96 puntos, con una caída del 20,0%), y por último, quienes alcanzaron hasta la educación primaria (1,50 puntos, con un marcado descenso, del 30,2%).

Asimismo, entre víctimas de delito, el ICG de agosto registró su mayor valor entre los entrevistados que dicen no haber sido (ellos o sus familias) víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,25 puntos, con un descenso del 11,1%), que entre quienes dicen haber sido víctimas (1,73 puntos, con una notable caída del 22,4%).

indice confianza gobierno agosto4

Por último, el índice de la Di Tella que evalúa las perspectivas económicas fue más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año (4,15 puntos, con un decrecimiento del 0,5%), que entre quienes creen que se mantendrá igual (2,46 puntos, con una caída del 12,5%) o que empeorará (0,56 puntos, con un aumento del 1,8%).