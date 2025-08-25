Escándalo por coimas: revelan nuevos audios de Diego Spagnuolo donde menciona a Sandra Pettovello y Diana Mondino







En medio del escándalo que sacude al Gobierno, Radio 10 dio a conocer nuevos fragmentos de las charlas del extitular de ANDIS en los que menciona a la ministra de Capital Humano y a la excanciller.

Sandra Pettovello, actual ministra de Capital Humano y Diana Mondino, excanciller de la Nación.

El escándalo por coimas que sacude al Gobierno avanza en la Justicia. Este kunes, se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En los fragmentos que anticipó Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10, el exfuncionario menciona a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y a la excanciller Diana Mondino.

De acuerdo al adelanto de Radio 10, estos nuevos audios se grabaron en algún momento entre "el término de agosto del año pasado y principios de este año", y demuestran que la presunta trama de corrupción en ANDIS "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".

Escándalo por coimas en ANDIS: revelan nuevos audios donde mencionan a Sandra Pettovello y Diana Mondino "Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo en uno de ellos. La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024 y, a principios de agosto, generó polémica al referirse a la causa $LIBRA durante una entrevista con Al Jazeera semanas atrás.

En otro de los audios, el extitular de ANDIS apunta contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclama.

"Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra", añade en otro fragmento, e insiste: "La mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo", sugiriendo nuevamente que el Presidente estaba al tanto de las sospechas por actos de corrupción.

Noticia en desarrollo.-