Para agendar: los cinco partidos que se jugarán este lunes para cerrar la Fecha 6 del Torneo Clausura 2025







Por cuestiones de calendario, este lunes se cerrará la sexta fecha del Torneo Clausura con 5 partidos que mantendrán la atención del espectador a lo largo de todo el día. El plato fuerte será River vs Lanús a la noche.

Este lunes, la Liga Profesional de Fútbol cierra la 6ª fecha del Torneo Clausura con cinco partidos que, lejos de ser meros trámites, prometen grandes duelos mirando la parte alta y baja de la tabla: en algunos casos, apuntan al liderazgo de su zona, en otros, luchan por no descender.

Estos encuentros se programaron para hoy por cuestiones de calendario, ya que varios equipos vienen de disputar torneos de Conmebol durante la semana pasada.

La acción comienza temprano en el Bajo Flores, donde Deportivo Riestra recibe a Sarmiento desde las 15:00, con transmisión de TNT Sports. Luego, a las 17:00, Godoy Cruz hará propio con Vélez en Mendoza, en el único partido liberado del día: es decir, irá por ESPN sin necesidad de pack fútbol.

La franja nocturna se reparte con dos duelos simultáneos: Belgrano recibe a las 19 horas a Central Córdoba (SdE), mientras que Estudiantes de La Plata también será local ante Aldosivi a las 19:15. Con una victoria, el "Pincharrata" tiene la chance de ser el puntero de la Zona A.

El plato fuerte llega a las 21:15, cuando River visite a Lanús en la Fortaleza. El equipo de Marcelo Gallardo busca consolidarse en lo más alto de la Zona B, mientras que el "Granate" podría llegar a la punta con una victoria ante el líder. El partido será televisado por ESPN Premium y contará con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Los partidos de este lunes 25 de agosto: 15.00: Deportivo Riestra vs. Sarmiento (Zona B)

17.00: Godoy Cruz vs. Vélez (Zona B)

19.00: Belgrano vs. Central Córdoba (Zona A)

19.15: Estudiantes vs. Aldosivi (Zona A)

21.15: Lanús vs. River (Zona B)