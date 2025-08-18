Lionel Scaloni entregó la lista de citados de la Selección Argentina para los próximos compromisos de las Eliminatorias, que serán ante Venezuela de local y Ecuador de visitante.
Selección argentina: Lionel Scaloni dio la prelista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias
El entrenador de la Selección Argentina brindó una nueva prelista de convocados para los próximos partidos de Eliminatorias, ante Venezuela y Ecuador. Con muchos pibes, conocé los citados y las sorpresas.
-
El fatídico debut de Messi con la Selección argentina hace 20 años: alegría y expulsión récord
-
Se cayó el duelo ante México y la Selección argentina busca rival para la gira por EEUU
Con la inclusión del capitán Lionel Messi y la ausencia de Enzo Fernández por expulsión, la prelista está compuesta por muchos pibes de proyección y la sorpresa de José Manuel López, delantero del Palmeiras, con su primera citación.
Entre los pibes convocados por Scaloni se destacan Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Nicolás Paz (Como), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid) y Valentín Carboni (Genoa). Los ausentes en este caso fueron Valentín Barco, Nico Domínguez y Valentín Castellanos.
Por otra parte, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River, regresan a la nómina: son los únicos jugadores del fútbol argentino en la lista de Lionel Scaloni para las Eliminatorias.
Dejá tu comentario