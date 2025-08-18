Selección argentina: Lionel Scaloni dio la prelista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias







El entrenador de la Selección Argentina brindó una nueva prelista de convocados para los próximos partidos de Eliminatorias, ante Venezuela y Ecuador. Con muchos pibes, conocé los citados y las sorpresas.

La Selección argentina canta el himno nacional.

Lionel Scaloni entregó la lista de citados de la Selección Argentina para los próximos compromisos de las Eliminatorias, que serán ante Venezuela de local y Ecuador de visitante.

Con la inclusión del capitán Lionel Messi y la ausencia de Enzo Fernández por expulsión, la prelista está compuesta por muchos pibes de proyección y la sorpresa de José Manuel López, delantero del Palmeiras, con su primera citación.

Entre los pibes convocados por Scaloni se destacan Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Nicolás Paz (Como), Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid) y Valentín Carboni (Genoa). Los ausentes en este caso fueron Valentín Barco, Nico Domínguez y Valentín Castellanos.

Por otra parte, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, de River, regresan a la nómina: son los únicos jugadores del fútbol argentino en la lista de Lionel Scaloni para las Eliminatorias.

