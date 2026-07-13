Dibu Martínez anticipó uno de los pases más caros del mercado europeo con un jugador de Suiza + Agregar ámbito en









El arquero de la Selección argentina "ventiló" una de las transferencias más importantes del mercado de pases de Europa. Para sorpresa de los medios ingleses, "Dibu" anticipó que un jugador de Suiza se unirá a su club.

"Dibu" Martínez anticipó uno de los pases más caros del mercado europeo con un jugador de Suiza

Emiliano Martínez, incluso en medio de la euforia tras el pitazo final del triunfo de Argentina por 3 a 1 ante Suiza, el arquero marplatense se cruzó en el campo con Johan Manzambi y le preguntó directamente: “¿Going to Villa? (¿vas al Villa?)”, en referencia a su club.

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La respuesta del atacante helvético fue una sonrisa y un “yeah” que lo decía todo. Este domingo se confirmó lo que el propio "Dibu" ya sabía: Manzambi se convirtió en nuevo refuerzo del Aston Villa por 68 millones de dólares.

“¿DÓNDE NOS VAMOS A IR?”



Dibu Martínez y una frase clara tras el pase a semifinales.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zd7nzUgIwm — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026 El acuerdo entre los "Villanos" y el Friburgo de Alemania sorprendió al mercado inglés. El jugador de 20 años parecía tener encaminada su llegada al Newcastle, y nadie en Birmingham anticipaba este desenlace. Manzambi fue quien frenó esa operación tras recibir una llamada del entrenador Unai Emery.

El Mundial 2026 catapultó a Manzambi como una de las grandes revelaciones del torneo. El volante ofensivo marcó tres goles y repartió dos asistencias en cuatro partidos con la selección de Suiza, antes de quedar afuera de los octavos de final por una lesión en la rodilla izquierda.