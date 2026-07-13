Cómo le fue a la Argentina con la camiseta azul en los mundiales del 86 y 98

La Selección venció a Inglaterra en México con dos goles de Maradona y volvió a eliminarla en Francia tras una definición por penales en octavos.

Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 13 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en la semifinal del Mundial 2026 . El partido definirá un lugar entre los dos mejores, donde espera el ganador del duelo entre Francia y España .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La FIFA confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni utilizará su camiseta alternativa azul y negra , la misma que vistió durante la fase de grupos en la victoria frente a Jordania .

La decisión trae recuerdos de dos de los triunfos más importantes frente al conjunto inglés en la historia de la Copa del Mundo: México 1986 y Francia 1998 .

La Selección argentina volverá a salir a la cancha con su camiseta alternativa. La FIFA autorizó el pedido realizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y confirmó que el equipo de Lionel Scaloni utilizará el conjunto azul frente a Inglaterra en la semifinal.

La Albiceleste jugó con esa indumentaria en los dos cruces mundialistas anteriores ante los ingleses que terminaron con victoria: el triunfo 2-1 en los cuartos de final de México 1986 y la clasificación por penales en los octavos de final de Francia 1998 .

El modelo que vestirán en Atlanta tiene una base predominante en color negro, con detalles en azul inspirados en el fileteado porteño. El conjunto completo estará acompañado por short negro y medias negras. Su primera aparición en el Mundial 2026 fue en la fase de grupos ante Jordania.

Además, el partido terminó con otro dato que alimentó las coincidencias: Argentina ganó 3-1, el mismo resultado que había conseguido ante Corea del Sur en el 86.

Ese año, la prenda apareció casi por casualidad antes del duelo contra Inglaterra. Como la indumentaria habitual no era la adecuada para las condiciones del encuentro, el cuerpo técnico de Carlos Bilardo buscó una alternativa de urgencia.

A pocas horas del partido, se consiguieron camisetas azules en México que fueron adaptadas para el plantel argentino. Se les agregaron los escudos y números de manera improvisada, y esa versión terminó siendo una de las más famosas de todos los tiempos porque fue la que vistió Maradona en la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

Resultados de Argentina en 1986 y 1998 con la camiseta azul

El primer gran antecedente de Argentina con la camiseta azul frente a Inglaterra fue el 22 de junio de 1986, en los cuartos de final del Mundial disputado en México.

El partido se jugó en el estadio Azteca y estuvo marcado por el contexto histórico que rodeaba el enfrentamiento, apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas.

El equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo salió a jugar con la camiseta azul y logró una victoria inolvidable por 2-1. El protagonista de la jornada fue Diego Armando Maradona.

El primer tanto llegó a los 51 minutos del segundo tiempo, cuando el 10 saltó dentro del área y tocó la pelota con la mano antes de superar al arquero inglés Peter Shilton. La jugada fue protestada por los jugadores británicos, pero el árbitro validó el gol y nació "la mano de Dios".

Cuatro minutos, el capitán recibió la pelota en su propio campo, avanzó dejando atrás a varios futbolistas ingleses y definió para marcar el Gol del Siglo. El rival descontó sobre el final con Gary Lineker, aunque no alcanzó para evitar la eliminación.

Con el triunfo, Argentina avanzó a las semifinales, donde luego derrotó a Bélgica 2-0, y venció a Alemania Federal en la final.

Doce años después, Argentina volvió a enfrentar a Inglaterra en los octavos de final de Francia 1998.

El grupo dirigido por Daniel Passarella comenzó ganando en el primer tiempo: a los pocos minutos del partido, Gabriel Batistuta convirtió de penal para poner el 1-0. Sin embargo, Inglaterra reaccionó y llegó al empate gracias a Alan Shearer.

Poco después, Michael Owen marcó el segundo gol inglés y puso en ventaja a su selección. Antes del descanso, Argentina encontró nuevamente la igualdad con tanto de Javier Zanetti luego de una jugada preparada tras un tiro libre.

En el segundo tiempo ninguno de los dos equipos logró anotar y el partido se definió por penales. Para Argentina marcaron Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo, Roberto Ayala y Matías Almeyda, mientras que para los rivales estuvieron Alan Shearer, Paul Merson y Michael Owen.

La diferencia llegó cuando el arquero argentino Carlos Roa detuvo el remate de David Batty y selló la clasificación a los cuartos de final. En esa instancia, quedó eliminada ante Países Bajos tras perder 2-1 con un gol de Dennis Bergkamp.

Argentina contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: día, hora y sede

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales Mundial 2026 el próximo miércoles 15 de julio desde las 16:00 (hora Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de superar un duro desafío ante Suiza. Tras abrir el marcador con un cabezazo de Alexis Mac Allister, los europeos lograron empatar y el partido se definió en el alargue.

La Selección reaccionó en los minutos finales con tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para clasificar a la próxima instancia.

Antes del cruce, el conjunto nacional había enfrentado a Egipto, donde luego de quedar abajo 2-0 en el primer tiempo, protagonizó una remontada histórica con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Con gol de Alexis Mac Allister, Argentina le gana 1-0 a Suiza en Kansas. @afaseleccion

Inglaterra, por su parte, en los 16avos de final venció 2-1 a RD Congo, luego eliminó a México en los octavos de final y, en los cuartos, dejó afuera a Noruega tras imponerse por 2-1.