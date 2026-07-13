Jude Bellingham encendió las alarmas en Inglaterra por una molestia en el hombro izquierdo

El mediocampista fue clave para la clasificación inglesa, pero terminó el partido con una molestia en el hombro izquierdo que arrastra desde hace años.

Jude Bellingham es una de las figuras de Inglaterra y llega a la semifinal ante Argentina con una molestia física.

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 dejó una preocupación inesperada para el entrenador Thomas Tuchel . Jude Bellingham , una de las grandes figuras del equipo británico tras marcar un doblete ante Noruega, terminó el encuentro con molestias en su hombro izquierdo , una zona que arrastra con problemas desde hace varios años y que podría ser una complicación frente a Argentina.

El mediocampista del Real Madrid tuvo una actuación determinante en el triunfo inglés, ya que sus dos goles permitieron remontar el resultado y asegurar el pase a la siguiente instancia del torneo. Sin embargo, durante el encuentro comenzó a mostrar señales de dolor en la articulación.

El primer aviso llegó luego de un choque en una jugada del partido. Después de esa acción, Bellingham se tomó reiteradas veces el hombro izquierdo , un gesto que mantuvo durante distintos momentos del duelo. Incluso durante el cooling break, el futbolista fue observado dialogando con el fisioterapeuta de la selección inglesa mientras continuaba revisando la zona afectada.

Mientras Tuchel le daba indicaciones , el volante también siguió tocándose el hombro, una situación que generó preocupación pensando en el enfrentamiento contra la Selección argentina por las semifinales del Mundial.

La preocupación aumentó después del partido, cuando Bellingham recibió el premio al MVP del encuentro . En ese momento, las cámaras captaron al jugador realizando movimientos de elongación y llevando nuevamente sus manos hacia la articulación.

Horas más tarde, el medio español Sport, especializado en la actualidad del fútbol español, informó que el inglés continuaba con molestias tras el partido. El problema no es nuevo: el mediocampista convive con esta lesión desde sus primeros meses en el Real Madrid.

El episodio inicial ocurrió el 5 de septiembre de 2023, durante un encuentro ante el Rayo Vallecano, cuando intentó darle un pase a un compañero utilizando el pecho, cayó mal y sufrió una luxación en el hombro izquierdo. En aquel momento estuvo dos semanas fuera de las canchas y describió la lesión como "el dolor más intenso que había sentido hasta el momento".

La lesión en el hombro izquierdo volvió a aparecer después del partido frente a Noruega.

Una operación y una recuperación que todavía genera dudas

A pesar del inconveniente, Bellingham decidió continuar jugando durante gran parte de la temporada debido a la importancia de los partidos y la exigencia del calendario. Finalmente, después del Mundial de Clubes 2025, optó por pasar por el quirófano para evitar futuras luxaciones.

La intervención lo dejó fuera de actividad durante aproximadamente dos meses y medio, con cinco partidos perdidos entre julio y septiembre. Durante su recuperación, el futbolista explicó las dificultades que atravesó: "He llegado al punto en el que el dolor no es tan malo. Estaba harto de jugar con el cabestrillo. Estoy perdiendo mucho peso de sudar tanto. Llevo tiempo esperando y se me está agotando la paciencia, pero los fisios y los médicos están siendo increíbles y quiero sentirme libre".

Las señales que dejó después del triunfo inglés

Luego de convertirse en el héroe de Inglaterra ante Noruega, Bellingham publicó varias imágenes en sus redes sociales que llamaron la atención. Una de ellas fue una fotografía en blanco y negro mientras realizaba su recuperación con una máscara de oxígeno.

Inglaterra espera recuperar a su máxima figura para la semifinal del Mundial 2026.

Además, compartió otra imagen desde la concentración inglesa en la que se pudo observar la cicatriz que tiene en el hombro izquierdo producto de la operación realizada en 2025. La publicación generó especulaciones sobre el estado físico del mediocampista antes del duelo ante Argentina.

Con la semifinal del Mundial 2026 cada vez más cerca, Inglaterra espera contar con su principal figura en plenitud. Bellingham será evaluado en los próximos días, mientras el cuerpo técnico analiza si la molestia puede afectar su participación en el partido más importante del torneo hasta el momento.