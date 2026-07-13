Qué le dijo Messi al árbitro en el partido contra Suiza

El capitán argentino tuvo un fuerte cruce con el juez portugués João Pinheiro durante el primer tiempo, luego de reclamarle por la forma en que le habló.

Argentina se enfrentará con Inglaterra el próximo miércoles 13 de julio.

Argentina derrotó 2-1 a Suiza y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 tras un partido intenso que se resolvió en los minutos finales.

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El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar carácter para meterse entre los cuatro mejores del torneo y ahora enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles.

Más allá del triunfo, uno de los momentos que más repercusión generó fue el fuerte cruce que tuvo Lionel Messi con el árbitro portugués João Pinheiro durante el primer tiempo del encuentro.

El tenso episodio entre Lionel Messi y João Pinheiro se produjo durante el primer tiempo del partido, cuando el árbitro portugués sancionó un tiro libre a favor de Suiza en las inmediaciones del área argentina.

Mientras el juez marcaba la posición de la barrera, el capitán se acercó para cuestionarle el fallo y las cámaras de la transmisión captaron el intercambio.

Visiblemente molesto, el rosarino protestó la manera en que lo estaba tratando y le dijo: "Hablá bien, no faltes el respeto. A mí hablame bien, yo te hablé bien".

Pinheiro respondió brevemente, aunque sus palabras no llegaron a escucharse con claridad. Messi, sin embargo, no dio por terminada la discusión y volvió a insistir mientras el juego ya se reanudaba: "Hablame bien, con respeto. A mí hablame bien, yo te hablé bien".

El árbitro optó por seguir con el desarrollo del encuentro.

Se ENOJÓ Messi: "Hablame bien, háblame con respeto. A mi hablame bien, yo te hablé bien" pic.twitter.com/C103Lynm40 — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales Mundial 2026 el próximo miércoles 15 de julio desde las 16:00 (hora Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de superar un duro desafío ante Suiza. Tras abrir el marcador con un cabezazo de Alexis Mac Allister, los europeos lograron empatar y el partido se definió en el alargue.

La Selección reaccionó en los minutos finales con tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para clasificar a la próxima instancia.

Antes del cruce, el conjunto nacional había enfrentado a Egipto, donde luego de quedar abajo 2-0 en el primer tiempo, protagonizó una remontada histórica con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Con gol de Alexis Mac Allister, Argentina le gana 1-0 a Suiza en Kansas. @afaseleccion

Inglaterra, por su parte, en los 16avos de final venció 2-1 a RD Congo, luego eliminó a México en los octavos de final y, en los cuartos, dejó afuera a Noruega tras imponerse por 2-1.