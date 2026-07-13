Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026 y en qué canal ver los dos partidos

Argentina enfrentará a Inglaterra en Atlanta y Francia se medirá con España en Dallas por un lugar en la final de la Copa del Mundo.

Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 13 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en la semifinal del Mundial 2026 .

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La Selección dirigida por Lionel Scaloni llega a esta instancia después de superar a Suiza por 3-1 en los cuartos de final, mientras que el conjunto inglés avanzó tras vencer a Noruega por 2-1.

El partido definirá un lugar entre los dos mejores de la Copa del Mundo, donde espera el ganador del duelo entre Francia y España . El encuentro entre Les Bleus y La Roja será mañana en el AT&T Stadium de Dallas .

Francia y España se enfrentarán este martes 14 de julio desde las 16 horas (hora Argentina) por la primera semifinal del Mundial 2026. El encuentro será en Estadio Dallas de Arlington , en Estados Unidos.

Con gol de Alexis Mac Allister, Argentina le gana 1-0 a Suiza en Kansas.

El árbitro será el salvadoreño Iván Barton , quien estará acompañado por los asistentes David Morán, de El Salvador, y Antonio Pupiro, de Nicaragua. El cuarto juez será el sueco Glenn Nyberg y el quinto asistente es Mahbod Beigi, también de Suecia.

El duelo enfrentará a dos selecciones que llegaron a esta instancia mostrando un alto nivel durante todo el torneo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps ganó sus seis partidos disputados hasta ahora durante los 90 minutos.

En la fase de grupos Francia terminó como líder del Grupo I después de vencer a Senegal por 3-1, a Irak por 4-1 y a Noruega por 4-1. En los 16avos de final, goleó 3-0 a Suecia.

Luego, en octavos, derrotó 1-0 a Paraguay con un penal de Kylian Mbappé. En los cuartos, eliminó a Marruecos tras imponerse 2-0.

España, por su parte, tuvo un recorrido más irregular. La Roja comenzó la fase de grupos con un empate 0-0 ante Cabo Verde, pero se recuperó con una goleada 4-0 frente a Arabia Saudita y una victoria 1-0 contra Uruguay, resultados que le permitieron terminar como líder del Grupo H.

En los 16avos, el equipo de Luis de la Fuente triunfó 3-0 contra Austria y confirmó su candidatura. En octavos protagonizó un duelo muy parejo ante Portugal, al que venció 1-0 con un gol de Mikel Merino en los minutos finales. En cuartos, derrotó 1-0 a Bélgica nuevamente con un tanto de Merino.

La Selección buscará alcanzar su segunda final mundialista de la historia, después del título conseguido en Sudáfrica 2010.

El partido entre podrá verse en vivo únicamente por DSports y la plataforma DGO.

Mikel Merino, el héroe de España ante Portugal. @anpic4k

Argentina contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026: día, hora y sede

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales Mundial 2026 el próximo miércoles 15 de julio desde las 16:00 (hora Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de superar un duro desafío ante Suiza. Tras abrir el marcador con un cabezazo de Alexis Mac Allister, los europeos lograron empatar y el partido se definió en el alargue.

La Selección reaccionó en los minutos finales con tantos de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para clasificar a la próxima instancia.

Antes del cruce, el conjunto nacional había enfrentado a Egipto donde, luego de quedar abajo 2-0 en el primer tiempo, protagonizó una remontada histórica con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Inglaterra, por su parte, en los 16avos de final venció 2-1 a RD Congo, luego eliminó a México en los octavos de final y, en los cuartos, dejó afuera a Noruega tras imponerse por 2-1 con doblete de Jude Bellingham.

La transmisión en vivo será por DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública y Disney + Premium.