Noche caliente en el Cilindro: insultos a Diego Milito y la comisión tras la derrota de Racing + Agregar ámbito en









Tras la derrota por 3 a 1 ante Tigre, los hinchas de Racing descargaron su bronca contra la dirigencia y el presidente Diego Milito.

Los hinchas de Racing manifestaron su enojo contra Diego Milito tras la derrota ante Tigre en Avellaneda.

Racing perdió 3 a 1 ante Tigre y los hinchas que estuvieron en el Cilindro de Avellaneda expresaron su enojo contra la comisión directiva encabezada por Diego Milito. La protesta, que comenzó durante el partido, se profundizó tras el final del encuentro con cánticos contra el presidente y exjugador del club.

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El malestar apareció cuando el equipo quedó 0-3 abajo durante el primer tiempo, momento en el que las tribunas comenzaron a cantar contra la dirigencia. “La comisión, la comisión, se va a la puta que lo parió”, fue una de las frases que se escucharon en el estadio Presidente Perón, y el reclamo volvió a tomar fuerza una vez terminado el encuentro.

Sin embargo, el principal destinatario de la bronca fue Milito. Mientras los simpatizantes abandonaban el Cilindro, un sector de los hinchas entonó: “Milito, hijo de puta, la puta que te parió”. La situación marcó un episodio inédito para el ídolo académico, ya que nunca había recibido este tipo de cuestionamientos durante su etapa como futbolista ni desde que asumió la conducción institucional del club.

Diego Milito quedó en el centro de las críticas luego de una nueva protesta contra la comisión directiva. @BrianLorea El conflicto entre Milito y los hinchas de Racing La reacción de los hinchas se suma a una serie de reclamos que vienen acumulándose en los últimos meses. Una de las principales críticas apunta al mercado de pases, donde los simpatizantes cuestionan la salida de jugadores y la llegada de pocas incorporaciones, especialmente por la promesa de campaña de alcanzar “un salto de calidad” para el plantel.

Otro de los puntos de conflicto fue la salida de Gustavo Costas, una decisión que generó rechazo entre parte de los fanáticos por el vínculo histórico del entrenador con Racing. Durante ese proceso hubo versiones cruzadas entre el técnico y Milito sobre los motivos de la separación.

En mayo, los hinchas ya habían realizado un banderazo contra la salida de Costas y expresaron su disconformidad con la dirigencia mediante distintos cánticos. “Con Racing no se jode”, “llamá a elecciones la puta que te parió” y “la comisión se va a la puta que lo parió” fueron algunas de las frases que aparecieron en aquella protesta. El Cilindro de Avellaneda volvió a ser escenario de reclamos contra la dirigencia académica. ESPN Luego, un grupo de simpatizantes ingresó al Cilindro para respaldar al entrenador y lanzó otro mensaje contra la conducción del club: “Gustavo es Racing, Milito no”. Costas se acercó a saludar a los hinchas y respondió: “Les agradezco de corazón. Tenemos que estar juntos igual”. Vojvoda pidió unidad tras la derrota Después de la caída ante Tigre, el entrenador Gustavo Vojvoda reconoció la tensión que atraviesa Racing y aseguró que los resultados tienen un peso determinante en el clima que rodea al equipo. “¿Puedo controlar el ambiente exterior? No lo puedo controlar salvo con resultados”, afirmó el técnico. Además, se refirió directamente a la reacción de los hinchas contra Milito y sostuvo: “La gente no se fue contenta y esa tristeza lo manifiesta contra el presidente”. Por último, Vojvoda remarcó la necesidad de atravesar el momento con tranquilidad y trabajo colectivo. “Hay que saber navegar estas aguas, conocer el club”, expresó, mientras pidió que dirigentes, cuerpo técnico y jugadores permanezcan unidos para intentar revertir la situación.