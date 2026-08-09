Racing cerró dos refuerzos: quiénes son los nuevos jugadores de Vojvoda + Agregar ámbito en









Tras los cuestionamientos de los hinchas en el último partido, la dirigencia avanzó con rapidez en las negociaciones y acordó las incorporaciones de los mediocampistas Leonel Pérez y Gastón Lodico.

Diego Milito respondió a las críticas con dos refuerzos para Racing.

Racing aceleró sus movimientos en el mercado de pases y acordó la llegada de dos mediocampistas, luego de los cuestionamientos que recibió el equipo durante el último fin de semana. En las últimas horas, la dirigencia encabezada por Diego Milito concretó las incorporaciones de Leonel Pérez y Gastón Lodico, dos nombres que buscarán darle mayor profundidad al plantel de Juan Pablo Vojvoda.

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Los nuevos jugadores llegan en un contexto de cambios en la mitad de la cancha. La Academia ya no cuenta con Santiago Sosa, quien dejó el club para continuar su carrera en Vasco da Gama, ni con Baltazar Rodríguez, transferido a Estudiantes de La Plata. Las salidas dejaron espacios que la dirigencia buscó cubrir rápidamente.

Racing incorpora a Pérez y Lodico para reforzar el mediocampo. Racing suma a Leonel Pérez y Gastón Lodico al plantel Pérez, de 21 años, llegará procedente de Gremio de Brasil. La operación se acordó a préstamo por una temporada, con una opción de compra de u$s3.500.000 por el 100% de los derechos económicos. El futbolista viajará en las próximas horas a la Argentina para realizarse la revisión médica, firmar su contrato y completar los trámites de su incorporación.

El mediocampista ya había sido seguido por Racing cuando todavía jugaba en Huracán. Sin embargo, aquella negociación no llegó a buen puerto y finalmente el club de Parque Patricios lo transfirió a Gremio por u$s3 millones.

Su paso por el fútbol brasileño estuvo marcado por una participación irregular. Pérez alternó entre la titularidad y el banco de suplentes y no logró consolidarse como una pieza fija del equipo. Durante este año disputó 18 partidos con la camiseta del conjunto de Porto Alegre.

La intención del cuerpo técnico es que pueda incorporarse a los entrenamientos a comienzos de la próxima semana. De esa manera, Vojvoda podrá observar sus condiciones físicas y futbolísticas antes del partido que Racing disputará el próximo sábado frente a Banfield, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El otro nombre que se suma al plantel es Gastón Lodico, quien llega después de un buen rendimiento en Instituto de Córdoba. La transferencia se concretó por u$s2 millones y el mediocampista firmará un contrato por tres años con el conjunto de Avellaneda. Las dos operaciones se resolvieron en un corto período y representan una respuesta de la dirigencia ante la necesidad de reforzar el plantel. Después de las críticas recibidas por el equipo, Milito buscó darle herramientas a Vojvoda para afrontar lo que resta de la temporada. Ahora, el desafío para el entrenador será integrar rápidamente a Pérez y Lodico al funcionamiento del equipo. Racing apunta a recuperar terreno en el Torneo Clausura y mantener sus aspiraciones en la pelea por los primeros puestos.