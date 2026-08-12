ANSES, en alerta por estafas: no pide datos personales y estos son los canales oficiales de comunicación + Agregar ámbito en









El organismo advierte que nunca solicitará información personal, bancaria o claves por mensajes, correos electrónicos o redes sociales.

ANSES detalló que cualquier comunicación que circule por fuera de sus canales oficiales debe ser desestimada. Imagen: Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a advertir sobre intentos de estafa en los que delincuentes se hacen pasar por personal del organismo para obtener datos personales o claves bancarias.

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La entidad recordó que nunca solicita este tipo de información por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto y que todos sus trámites y consultas son gratuitos. Cualquier comunicación que circule por fuera de sus canales oficiales debe ser desestimada.

ANSES El mensaje de ANSES a todos sus prestadores ANSES recordó que ningún trabajador o representante del organismo está autorizado a pedir datos personales, claves de seguridad o información bancaria mediante canales informales. Esto incluye números de tarjeta, claves de home banking, códigos de seguridad, contraseñas y otros datos que puedan permitir el acceso a cuentas.

El organismo remarcó que no hace falta pagar para realizar trámites o consultas. Las gestiones son gratuitas y no requieren la contratación de intermediarios que cobren una comisión.

La advertencia responde a distintos intentos de fraude en los que personas se presentan como empleados de ANSES y contactan a los titulares con la excusa de gestionar una jubilación, pensión o asignación. En algunos casos, el objetivo es convencer a la víctima de que complete un formulario o ingrese a una página que imita la imagen oficial del organismo.

Por eso, ANSES recomienda no responder este tipo de mensaje ni abrir enlaces sospechosos que lleguen desde números, correos o perfiles que no puedan verificarse. Si una persona ya entregó información personal o bancaria ante un contacto sospechoso, debe evitar continuar la comunicación y realizar la denuncia correspondiente. Puede utilizar los siguientes canales: A través de la web en "mi ANSES" > "Denuncias y Reclamos" > "Hacer una denuncia".

Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.

Por escrito, mediante envío de correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.

Telefónicamente, a través de la línea 130. Canales oficiales de comunicación de ANSES Para evitar caer en páginas falsas o perfiles que se hacen pasar por el organismo, ANSES recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales. Entre ellos, se encuentran: Mi ANSES: permite consultar información personal, realizar trámites y acceder a distintas prestaciones desde internet.

permite consultar información personal, realizar trámites y acceder a distintas prestaciones desde internet. App mi ANSES: ofrece desde celulares y tablets distintas funciones disponibles en la plataforma digital.

ofrece desde celulares y tablets distintas funciones disponibles en la plataforma digital. Atención Virtual: permite iniciar y realizar determinadas gestiones de manera remota con asistencia del organismo.

permite iniciar y realizar determinadas gestiones de manera remota con asistencia del organismo. Línea 130: es el número telefónico gratuito de ANSES para realizar consultas y determinados trámites. La atención personalizada funciona de lunes a viernes de 8 a 20.

es el número telefónico gratuito de ANSES para realizar consultas y determinados trámites. La atención personalizada funciona de lunes a viernes de 8 a 20. Oficinas de ANSES: quienes necesiten atención presencial pueden acudir a la oficina correspondiente, según el trámite que deban realizar y los requisitos establecidos.

quienes necesiten atención presencial pueden acudir a la oficina correspondiente, según el trámite que deban realizar y los requisitos establecidos. Operativos territoriales: el organismo también dispone de dispositivos de atención presencial en distintos puntos.

el organismo también dispone de dispositivos de atención presencial en distintos puntos. Terminales de Autogestión Electrónica: permiten realizar determinadas consultas y operaciones de manera autónoma. El organismo también cuenta con perfiles oficiales en redes sociales que están debidamente identificados con el tilde azul. Si tenés dudas, podes verificarlos desde "mi ANSES". Mi ANSES: cómo usar la web para hacer trámites "Mi ANSES" es la plataforma digital que permite realizar diferentes trámites y consultas sin necesidad de trasladarse a una oficina. Para ingresar, se debe acceder al sitio oficial de ANSES (https://www.anses.gob.ar/mi-anses) e ingresar tu CUIL. Para determinadas gestiones es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social, que permite operar de manera segura dentro del sitio y de la app. Este código es personal y puede obtenerse desde la misma web o a través de la línea 130. Una vez dentro de la plataforma, el usuario puede consultar la información disponible y seleccionar el trámite que necesita realizar. Las opciones pueden variar según la situación de cada persona y la prestación que tenga o quiera solicitar.

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