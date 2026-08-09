Argentinos Juniors venció a Racing en La Paternal y profundizó la crisis de la Academia + Agregar ámbito en









El equipo de Diez ganó 2-1 con goles de Tomás Molina y Hernán López Muñoz. Los de Vojvoda jugaron gran parte del partido con diez y desperdiciaron el empate sobre el final.

Argentinos Juniors se quedó con los tres puntos y agravó el mal momento del conjunto de Avellaneda.

Argentinos Juniors derrotó 2-1 a Racing en La Paternal y volvió a festejar ante su gente. El conjunto local aprovechó la expulsión temprana de Adrián “Maravilla” Martínez y encontró la victoria durante el tramo final del encuentro.

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El Bicho abrió el marcador a los nueve minutos por medio de Tomás Molina, quien capturó una pelota dentro del área y definió para establecer el 1-0. El partido se complicó todavía más para la Academia a los 21, cuando Martínez recibió la tarjeta roja tras pegar un codazo, dejando a su equipo con diez futbolistas.

Pese a la inferioridad numérica, Racing consiguió empatar a los 28 minutos. Alejandro Tello asistió a Ezequiel Cannavo, quien resolvió desde el centro del área y marcó el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Hernán López Muñoz le dio la victoria a Argentinos Durante el complemento, Argentinos asumió el protagonismo y comenzó a generar situaciones sobre el arco defendido por Facundo Cambeses. El equipo local buscó aprovechar el jugador de más, aunque le costó transformar su dominio en ocasiones claras.

La resistencia de Racing se quebró a los 77 minutos. Hernán López Muñoz recibió dentro del área y definió de zurda, junto al palo izquierdo, para convertir el 2-1 definitivo.

¡GOL DEL BICHO! Hernán López Muñoz agarró el rebote y puso el 2-1 de Argentinos ante Racing.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura pic.twitter.com/N5GohYJr2J — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 10, 2026 La Academia no se resignó y fue en busca del empate durante los ocho minutos adicionados. En una de las últimas acciones, el juvenil Santino Aguirre tuvo una oportunidad inmejorable, pero su remate desde el centro del área salió apenas desviado. Argentinos resistió los intentos finales y aseguró una victoria trabajada frente a un Racing que, aun condicionado por la expulsión de Martínez, se mantuvo en partido hasta la última jugada.