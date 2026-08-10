Marco Di Césare se fracturó, estará de baja por tres meses, y se cayó su pase a Italia + Agregar ámbito en









Racing confirmó la fractura del peroné de la pierna derecha del defensor central. El martes será intervenido y se perderá la oportunidad de jugar en Sassuolo, una operación que estaba por concretarse.

Di Césare llegó a Racing libre en enero de 2024, jugó 86 partidos y anotó cuatro goles. @marcodicesare

Racing confirmó este lunes la fractura del peroné de la pierna derecha de Marco Di Césare sufrida durante la derrota 2-1 frente a Argentinos Juniors. El defensor central este martes será operado, pero este nuevo obstáculo no solo lo dejará fuera de la cancha durante varios meses, sino que se frustró su chance de emigrar al fútbol italiano.

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Cerca de tres meses es el período de tiempo que estará Di Césare sin jugar. Este domingo en el Estadio Diego Armando Maradona había enviados de Italia observando al jugador que se retiró a los 59 minutos en camilla.





Los estudios realizados a Marco Di Césare arrojaron como diagnóstico la fractura del peroné del tobillo derecho. Los plazos de recuperación se irán determinando a medida de la propia evolución del caso.



¡Te deseamos una pronta recuperación, Marco! pic.twitter.com/Tq9oFX2sOL — Racing Club (@RacingClub) August 10, 2026 Racing había llegado a un principio de acuerdo con Sassuolo para llevarse al zaguero con un primer pago de 1.700.000 euros brutos, y una obligación de compra de 500.000 euros si el equipo mantenía la categoría en la Serie A, según informó Nicolás Montalá en el diario Olé.

La oferta inicial había llegado a las oficinas de la Academia el jueves, un préstamo por u$s1.000.000 y una opción de compra de u$s4.000.000, pero no fue tomada en cuenta hasta que llegó una segunda propuesta que estaba encaminada para cerrarse. Sin embargo, Racing no se hubiera quedado con la totalidad de la suma, un 30% le correspondía a Argentinos Juniors, que conserva ese porcentaje de la ficha.

Cómo fue la lesión de Di Césare El mendocino de 24 años se fracturó al intentar despejar un centro peligroso en el área chica de Racing. Alcanzó a enviar la pelota al córner, pero su pie derecho quedo trabado en el césped y cayó al suelo entre gritos tomándose su pierna.

Sus compañeros y rivales se acercaron rápidamente y el árbitro Pablo Dóvalo pidió el ingreso de los médicos, que lo retiraron en el carrito. Con las manos en el rostro y llorando, el jugador fue trasladado a un hospital donde se confirmó su lesión. En 2024, Marco Di Césare representó a la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de París. @RacingClub Racing se apura para contratar a un central Racing tiene dos variables en el puesto de Di Césare: Nazareno Colombo y Mateo Martínez, el juvenil que todavía no debutó en Primera División. El primero no está demostrando un gran rendimiento y está siendo resistido por los hinchas de la Academia. La lesión del mendocino, en un principio, no alcanzaría los cuatro meses de recuperación, el plazo mínimo que establece la AFA para sumar un refuerzo. Sin embargo, el conjunto de Avellaneda todavía tiene un cupo libre por las recientes salidas de Santiago Sosa (Vasco da Gama de Brasil), Gonzalo Sosa (Deportivo Maldonado de Uruguay) y Baltasar Rodríguez (Estudiantes de La Plata), por lo que saldrá en busca de un central a préstamo.

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