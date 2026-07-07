El antecedente de la Selección argentina en Atlanta ante un equipo africano: el mal recuerdo a 30 años + Agregar ámbito en









La Selección Argentina ya jugó ante un conjunto africano en la cuidad estadounidense donde hoy enfrentará a Egipto.

Hubo un antecedente de la Selección argentina ante equipo africano en Atlanta.

Los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 quedaron en la historia de la Selección Argentina Sub-23, que falló en conseguir su primera medalla dorada (después lo logró con Marcelo Bielsa en Atenas 2004).

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Aquel equipo dirigido por Daniel Passarella perdió su único encuentro en la final contra Nigeria, por 3-2, con la dolorosa situación de recibir un gol en el último minuto.

Dicho encuentro se jugó en la ciudad estadounidense de Atlanta, misma sede donde este mediodía se enfrentarán Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

El escenario dispuesto contra Nigeria fue el Estadio Sanford de la Universidad de Georgia. Mientras que hoy se jugarán en el Mercedes Benz Stadium.

El sub23 jugó en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta con un equipo africano. Hace 30 años, Claudio López marcó a los tres minutos de partido. A los 28, igualó Celestine Babayaro. Pero Hernán Crespo -goleador del torneo con seis goles- volvió a poner arriba a Argentina, de penal a los cinco minutos del segundo tiempo.

Sin embargo, Daniel Amokachi convirtió la igualdad para las "Súper Águilas" a 16 minutos del final y, cuando todo hacía indicar que el encuentro se alargaría a la prórroga, llegó un tiro libre desde la izquierda para Nigeria. La Selección argentina intentó achicar para generar el fuera de juego, pero salió tarde un futbolista y Emmanuel Amunike remató al palo izquierdo de Pablo Cavallero para el 3-2 a los 90 minutos.

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