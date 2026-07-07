Hoy Argentina enfrentará a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. El partido definirá un lugar en los cuartos, donde espera el ganador del duelo entre Suiza y Colombia.
Mundial 2026: los precios del estadio de Atlanta para ver Argentina contra Egipto por octavos de final
El Mercedes-Benz Stadium fue inaugurado en 2017 y tiene techo retráctil, pantalla 360° y capacidad para más de 70.000 espectadores.
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El encuentro será en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, un escenario con capacidad para más de 70.000 espectadores que se destaca por su techo retráctil y una pantalla circular de 360° considerada una de las más impactantes del mundo.
Cómo es el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta
El partido entre Argentina y Egipto se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Durante la Copa del Mundo será denominado oficialmente como Atlanta Stadium por las normas comerciales de la FIFA. El recinto tiene capacidad para alrededor de 71.000 espectadores en su configuración habitual y puede ampliarse hasta unos 75.000 lugares para eventos de mayor magnitud.
Inaugurado el 26 de agosto de 2017, fue construido como reemplazo del histórico Georgia Dome y se convirtió en la nueva casa de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS. La obra tuvo un costo estimado de 1.600 millones de dólares y es considerado uno de los escenarios deportivos más tecnológicos de Estados Unidos.
Uno de los grandes atractivos es su techo retráctil, formado por ocho paneles triangulares translúcidos que funcionan mediante un sistema similar al diafragma de una cámara fotográfica. Cada uno se desplaza sobre rieles independientes y, cuando está abierto, los sectores generan la apariencia de las alas extendidas de un halcón, en referencia al equipo de la NFL que juega como local.
Otra de las innovaciones es su pantalla circular de 360°, conocida como Halo Board, ubicada alrededor del borde superior del estadio. La estructura mide aproximadamente 335 metros de largo y 18 metros de alto, con una superficie total cercana a los 5.800 metros cuadrados. A esta, se suman más de 1.900 metros cuadrados de paneles LED adicionales distribuidos dentro del recinto.
El establecimiento también fue diseñado con una fuerte apuesta por la comodidad del público. Cuenta con más de 670 puntos de venta gastronómicos, espacios de entretenimiento, zonas de reunión para los hinchas y sectores especialmente preparados para grandes eventos.
Estadio de Atlanta: precios durante los octavos de final
Para sus concesiones, el Mercedes-Benz Stadium se centró principalmente en la calidad y rapidez del servicio. El establecimiento tiene 670 puntos de venta y aplica una política de "precios accesibles", con valores más bajos en comparación con otros recintos deportivos.
Comidas y snacks
- Papas fritas: 3,50 USD
- Pizza entera (pepperoni, salchicha, queso o vegetariana): 18 USD
- Porción de pizza (pepperoni, salchicha, queso o vegetariana): 3 USD
- Pan de ajo (garlic knots): 8 USD
- Pochoclos tamaño familiar: 9 USD
- Pochoclos tamaño pequeño: 2 USD
- Box de golosinas: 3,50 USD
Bebidas
- Gaseosa 900ml (edición souvenir): 4 USD
- Gaseosa 650 ml: 2 USD
- Agua 600ml: 3 USD
- Bebida isotónica/deportiva 600ml: 3 USD
Bebidas alcohólicas y cócteles
- Cerveza tirada estadounidense 600ml: 9 USD
- Cerveza artesanal/importada tirada 600ml: 11 USD
- Cóctel en lata 350ml: 10 USD
Argentina - Egipto hoy, 7 de julio: hora y árbitros
Hoy Argentina se enfrentará con Egipto a las 13:00 (hora Argentina) en el Atlanta Stadium por un lugar en los cuartos de final. El equipo de Lionel Scaloni llega tras una fase de grupos perfecta, donde consiguió tres victorias en tres partidos: 2-0 ante Argelia, 3-1 frente a Austria y 2-0 contra Jordania. En los 16avos, la Albiceleste tuvo un cruce exigente con Cabo Verde, al que venció por 3-2 en el alargue.
Del otro lado aparece Egipto, que alcanzó los octavos por primera vez en su historia. En el Grupo G, debutó con un empate 1-1 ante Bélgica, luego consiguió un triunfo clave por 3-1 con Nueva Zelanda y, en la última fecha, volvió a igualar, esta vez 1-1 frente a Irán.
En la primera instancia eliminatoria, el conjunto africano volvió a sufrir pero terminó imponiéndose en los penales frente a Australia, tras mantener el 1-1 en los 120 minutos (4-2 en la tanda).
La transmisión en vivo será por DSports, Telefé, TyC Sports, TV Pública y Disney + Premium.
El árbitro será François Letexier y estará acompañado por los franceses Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. El cuarto juez será el noruego Espen Eskas, mientras que el titular de reserva será Isaak Bashevkin.